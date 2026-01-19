Mapeo, métricas y monitoreo: así es el plan M3 de seguridad en Santa Fe

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe avanza con la implementación del programa M3, una estrategia que apunta a profesionalizar el trabajo policial urbano mediante el uso sistemático de información, análisis territorial y seguimiento permanente de indicadores del delito.
El plan ya funciona en 13 localidades que concentran el 60% de la población provincial y busca consolidarse como el modelo de trabajo cotidiano de la fuerza.
El director de Estadística Criminal, Ramiro Galassi, explicó que el nombre del programa resume su lógica central. “M3 es la sigla de tres palabras que son Mapeo, Métricas y Monitoreo”, señaló, y agregó que se trata de “una estrategia que busca profesionalizar el trabajo policial incorporando información en la toma de decisiones”.
Qué mide el programa
El sistema se apoya en un gran volumen de datos que produce diariamente la propia policía. Esa información se organiza, analiza y se transforma en reportes operativos que se distribuyen cada mañana a los jefes policiales.
“Lo que busca es poner a disposición todas las mañanas informes, mapas y resultados operativos para que puedan ver no solo cómo fue el despliegue policial, sino para que puedan ir estructurando y diagramando la estrategia policial día a día”, explicó Galassi.
El monitoreo se enfoca en dos grandes universos del delito. Por un lado, la violencia altamente lesiva, que incluye homicidios y heridos de arma de fuego. Por otro, los delitos predatorios, como robos, robos calificados, hurtos y tentativas. “No podemos mejorar aquello que no medimos”, remarcó el funcionario, al destacar la importancia de contar con indicadores claros y actualizados.
Policiamientourbano
La metodología del M3 se integra al concepto de policiamiento urbano impulsado por el gobierno provincial. Galassi lo definió de manera directa: “El policiamiento urbano no es ni más ni menos que lo que dice nuestro gobernador Maximiliano Pullaro en el plan de seguridad que implementamos con el ministro Pablo Cococcini, que es la policía en la calle haciendo lo que tiene que hacer”.
La metodología busca mejorar la presencia preventiva en la vía pública. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Aunque cada ciudad presenta problemáticas distintas, la lógica de trabajo es la misma. “Para nosotros es muy importante poder entender que cada una de estas localidades tiene realidades diferentes, pero que la metodología de trabajo es la misma”, explicó el director de Estadística Criminal, quien subrayó que el objetivo es ordenar el despliegue policial y optimizar los recursos disponibles.
Actualmente, el M3 funciona en ciudades como Santa Fe, Rosario, Santo Tomé, Rafaela, Reconquista, Avellaneda, Venado Tuerto, Casilda y San Lorenzo, entre otras. La intención oficial es que esta forma de trabajo sea adoptada por toda la policía provincial como un estándar permanente.
Resultados concretos
Uno de los impactos más visibles del programa se refleja en la reducción de los tiempos de respuesta ante emergencias. Galassi detalló que, al inicio de la gestión, la llegada de un móvil policial en la ciudad de Santa Fe demoraba entre 17 y 19 minutos. “Hoy estamos en la ciudad de Santa Fe, cuando las incidencias son de alta prioridad, en 5 minutos y medio”, afirmó.
El programa ya muestra resultados en tiempos de respuesta y cobertura. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
Este cambio se logró sin depender exclusivamente de más recursos, sino a partir de una mejor organización. La ciudad fue dividida en 40 cuadrantes, cada uno con un móvil asignado de manera permanente. “Esos móviles tienen como función específica el patrullaje preventivo y la respuesta al 911”, explicó, lo que permite una cobertura más equilibrada y un control más efectivo del territorio.
Según Galassi, desde que se comenzó a medir y analizar la información de forma sistemática, “se ordena el despliegue policial, la asignación de recursos empieza a ser más eficiente y el trabajo policial termina siendo más efectivo”.
Impacto enla vida cotidiana
Más allá de los números y los mapas, el programa apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos. El objetivo final es que quienes viven en las localidades donde se aplica el M3 puedan desarrollar su vida diaria con mayor tranquilidad y previsibilidad.
La estrategia se consolida así como una herramienta central del plan de seguridad provincial, basada en datos, planificación diaria y presencia policial en la calle. Con la expansión del M3, el gobierno de Santa Fe busca dejar instalada una metodología de trabajo que trascienda gestiones y marque un cambio estructural en la forma de hacer seguridad urbana.