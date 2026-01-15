Seguridad

Con una inversión de $600 millones, refuerzan el patrullaje policial en el departamento San Cristóbal

El Gobierno de la provincia de Santa Fe entregó 13 camionetas policiales 0 km al Departamento San Cristóbal, en un acto realizado en la sede de la Unidad Regional XIII. La inversión supera los 600 millones de pesos y forma parte del plan de fortalecimiento de la seguridad impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.