Con una inversión de $600 millones, refuerzan el patrullaje policial en el departamento San Cristóbal

Este lunes, en la explanada de la Unidad Regional XIII, en la ciudad de San Cristóbal, se llevó a cabo el acto de entrega de trece camionetas policiales 0 km que serán destinadas a reforzar las tareas de patrullaje, prevención e intervención del delito en distintas localidades del departamento.
La actividad fue encabezada por el senador provincial por el Departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, junto a la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, María Virginia Coudannes.
El jefe de Policía de la Provincia, Luis Pablo Martín Maldonado; el jefe y la subjefa de la Unidad Regional XIII, Alejandro Tognolo y Marcela Genoveva Fernández, respectivamente; y el diputado provincial Marcelo González. También participaron intendentes, presidentes comunales y autoridades locales y provinciales.
“En dos años ya entregamos 54 móviles 0 km”
Durante el acto, el senador Felipe Michlig destacó la magnitud de la inversión realizada por la Provincia y el impacto directo en la seguridad del departamento.
“Son 13 camionetas nuevas que van a estar a disposición de nuestra fuerza de seguridad. Si contabilizamos desde que asumió el gobierno de Maximiliano Pullaro, hace apenas dos años, con esta entrega estamos alcanzando un total de 54 unidades 0 km para la policía departamental”, señaló.
El legislador remarcó además que la política de seguridad se sostiene en la incorporación de equipamiento, recursos humanos y presencia territorial, y valoró el trabajo conjunto con los gobiernos locales para atender las demandas de cada comunidad.
Características de los móviles y trabajo articulado
Las unidades entregadas corresponden a camionetas Chevrolet Montana 4×2, nafteras, con caja automática, especialmente acondicionadas para tareas de patrullaje. Están equipadas con defensas delanteras, barral lumínico con sirena y megáfono, equipos de comunicación TETRA, cobertor de caja y protectores antivandálicos de faros, lo que mejora la operatividad y seguridad del personal policial.
Asimismo, se destacó la incorporación de una camioneta Ford Maverick XLT 4×4, entregada días atrás y puesta en funciones en esta oportunidad, que refuerza la capacidad operativa de la Jefatura Departamental.
Por su parte, la secretaria de Gestión Institucional, María Virginia Coudannes, subrayó que el fortalecimiento de la seguridad no se limita al equipamiento.
“Un plan de seguridad implica que la policía tenga las herramientas necesarias para el patrullaje preventivo e investigativo, pero también trabajar codo a codo con los gobiernos locales, los referentes territoriales y el senador”, expresó.
Finalmente, las autoridades coincidieron en que la entrega de móviles se inscribe en una estrategia integral de seguridad, basada en planificación, mediciones y presencia permanente en el territorio, con el objetivo de seguir reduciendo los índices de violencia y mejorar la calidad de vida de los vecinos del Departamento San Cristóbal.