Casilda: cayó otro integrante acusado por estafas con viviendas modulares

Este martes se realizó una audiencia imputativa en los Tribunales Provinciales de Casilda, contra un hombre sindicado como responsable por cometer estafas con viviendas modulares. En tanto, el Fiscal Dr. Emiliano Ehret le atribuyó a A.M.P. de 27 años los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y estafas reiteradas, en 24 oportunidades en calidad de coautor, todo en concurso real.
“El hombre no se encontraba en el país, por eso cuando reingresa a la Argentina fue detenido. La gente pagaba y nunca se daban inicio a las obras, ni tampoco les daban una solución sobre los reclamos que se hacían sobre las mismas”, expresó el fiscal Emiliano Ehret, en diálogo con El Litoral.
Por lo tanto, la Jueza de primera instancia Dra. Minetti tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido Fiscal, disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 16 de febrero de 2026. Luego de vencido el plazo la Fiscalía podrá solicitar su prórroga.
Estafas en la provincia
Se le atribuye a A.M.P. junto a A.M.B., y D.A.B. (ya imputados), y otras personas haber conformado y tomado parte de una asociación ilícita que tuvo como objeto principal la comisión de estafas inmobiliarias, en forma habitual y continua,.
En el ámbito territorial de las localidades de Casilda, Venado Tuerto, San Justo, Bombal, Amstrong, Rosario y Gobernador Crespo de la provincia de Santa Fe, en el período temporal comprendido, al menos, entre el 26/05/20 y el 28/07/25.
Modus operandi
Para lograr el funcionamiento ordenado de todos sus recursos y perseguir sus objetivos criminales, el grupo de personas mencionado, con plena representación de las características de la actividad que desarrollarían, asumieron distintos roles con variables niveles de responsabilidad, realizando cada uno los aportes y acciones.
En forma grupal o individual, necesarios para que la asociación ilícita pueda mantenerse en el tiempo; con alternancias temporales en las que se verificó mayor o menor actividad pero que no interrumpieron la permanencia de la asociación; usufructuando las ganancias derivadas de la misma.
La actividad que la asociación ilícita efectivamente llevó adelante consistió en la captación de clientes de viviendas modulares, bajo la fachada de la S.R.L. “El Techo Moderno” (nombre de fantasía Emprender Viviendas), la cual era presentada como una empresa sólida y confiable, que ya había cumplido decenas de contratos.
Disimulando de este modo su verdadera intención de no cumplir las prestaciones a las que contractualmente se obligaba, generando así la disposición patrimonial y el posterior perjuicio económico de las víctimas contratantes que el incumplimiento acarrearía.
Dentro de esta organización, D.A.B. y A.M.B. (ya imputados) ocuparon el rol de jefes, con plena autoridad de decisión y acción, teniendo por misión la organización y dirección de las actividades llevadas adelante por la empresa, como así también, la gestión de los recursos económicos.
Por su parte, A.M.P. y otras personas en su carácter de miembros, llevaron adelante distintas tareas que contribuían al funcionamiento de la empresa bajo el control y dirección de los jefes. A.M.P. realizaba tareas administrativas tales como cobranzas y emisión de recibos.
En el marco del esquema descrito se atribuye a la asociación ilícita en general y a cada uno de sus miembros en particular, por haber actuado en conjunto, con pleno dominio y de acuerdo a la distribución de roles ya referida.
De esta manera la empresa el Techo Moderno S.R.L. -nombre de fantasía Emprender Viviendas- celebraban contratos para la construcción de diversas viviendas, a través de su representante.
Los imputados, simulaban un propósito serio de contratar, exhibiendo solvencia y experiencia en el rubro cuando, pretendiendo aprovecharse del cumplimiento de las prestaciones a las de las víctimas, oculta la intención de incumplir las propias obligaciones contractuales.
Las víctimas realizaban disposiciones patrimoniales en conceptos de señas, avance de obras y pago de cuotas, sin recibir contraprestación alguna, a pesar de haber realizado con los diferentes miembros de la asociación los correspondientes reclamos formales e informales.
Antecedentes
En 2023, la firma Techo Moderno SRL había sido denunciada penalmente por varias familias en la ciudad de Rosario por estafa en la construcción de viviendas modulares, no sólo de esa ciudad sino de varias localidades de la provincia de Santa Fe.