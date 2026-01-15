Mar del Plata: un ladrón robó un auto con una beba y lo abandonó a 30 cuadras
El episodio se produjo cuando el padre descendió por unos minutos para hacer una compra y dejó el vehículo, situación que fue aprovechada por un delincuente que huyó sin advertir la presencia de la menor.
El ladrón no advirtió que la beba viajaba adentro.
Un hecho de extrema tensión se vivió en la ciudad de Mar del Plata, cuando un delincuente robó un automóvil sin advertir que en su interior se encontraba una beba de apenas tres meses. El episodio ocurrió en plena vía pública y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.
El caso generó conmoción entre los vecinos y un rápido despliegue policial, que permitió localizar el vehículo y rescatar a la menor sana y salva.
El momento delrobo
El hecho ocurrió en el barrio San Juan, cuando un hombre de 39 años estacionó su Ford Focus frente a un almacén situado en la esquina de las calles Belgrano y Olazábal. Al descender del vehículo para realizar una compra rápida, dejó a su hija dentro del auto y no activó el sistema de seguridad.
La policía encontró a la nena de tres meses sana y salva a unas cuadras del lugar del asalto.
En ese instante, un delincuente que circulaba por la calle Olazábal, con una gorra negra colocada, advirtió que el automóvil se encontraba sin protección. Tras observar hacia el interior del comercio y asegurarse de que nadie lo estaba mirando, abrió la puerta del vehículo y huyó del lugar. Según se determinó luego, el ladrón no se percató de que la beba viajaba en el asiento trasero.
La búsqueda yel hallazgodel vehículo
Al salir del local y no encontrar ni el auto ni a su hija, el padre entró en estado de shock y dio aviso inmediato a la Policía. En pocos minutos se montó un operativo de búsqueda en distintos puntos de la ciudad.
La situación de máxima tensión se extendió durante un corto lapso, hasta que los efectivos lograron localizar el Ford Focus abandonado a unas 30 cuadras del lugar del robo, en el barrio Centenario. Dentro del vehículo se encontraba la beba, en buen estado de salud.
Hasta que su padre llegó al lugar, la menor quedó al cuidado del personal de la Prefectura Naval Argentina, que asistió en el procedimiento y garantizó su protección.
Avanza lainvestigación
Tras el reencuentro, el hombre y su hija fueron acompañados a la comisaría primera, donde se radicó la denuncia correspondiente. La investigación continúa en curso y se encuentra a cargo del Grupo Táctico de Operaciones.
Los investigadores trabajan en el análisis de registros de cámaras de seguridad del barrio y en la recolección de testimonios que permitan identificar y dar con el responsable del robo.