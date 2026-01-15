Chaco: desapareció en septiembre y ofrecen $5 millones de recompensa

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso el pago de una recompensa para obtener información que permita dar con el paradero de Nelson David Gusak, un hombre que permanece desaparecido desde hace varios meses en la provincia de Chaco. La medida se adoptó ante la falta de avances concretos en la investigación y la gravedad de las hipótesis que se manejan.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 30/2026, publicada en el Boletín Oficial, en la que se detalla que la desaparición podría estar vinculada a la comisión de delitos de extrema gravedad, como homicidio o trata de personas con fines laborales.
Pedidode laFiscalía
Según lo informado oficialmente, a comienzos de diciembre de 2025 la Fiscalía de Investigación Nº 3 de Chaco, a cargo de la fiscal Rosana Beatriz Soto, solicitó al Ministerio de Seguridad que se ofreciera una recompensa. El objetivo es incentivar la colaboración de personas que, sin haber participado en hechos delictivos, puedan aportar datos útiles y verificables para localizar a Gusak.
Nelson David Gusak fue visto por última vez en septiembre de 2025.
La investigación se mantiene abierta y bajo análisis, mientras se profundizan distintas líneas para esclarecer qué ocurrió tras su desaparición. Hasta el momento, no se registraron resultados concluyentes que permitan determinar su paradero.
Cuándo y dóndefue vistopor última vez
Nelson David Gusak fue visto por última vez el 20 de septiembre de 2025 en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en el asentamiento Zampa de la ciudad de Resistencia. Tras perder contacto con él, su familia realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades y aportó información relevante para la causa.
Entre los datos brindados, se indicó que el hombre presenta problemas de consumo de estupefacientes, un aspecto que también es considerado dentro de la investigación en curso.
De acuerdo con la información difundida, Gusak mide aproximadamente 1.65 metros, es de tez trigueña y tiene cabello largo, rizado y de color negro. Posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo con el nombre “Jonathan” y otro en el antebrazo derecho con el nombre “Santino”. Al momento de su desaparición vestía una remera verde con rayas blancas, un pantalón de jean azul y calzaba ojotas.
Recompensa por aportar información
Luego de evaluar el pedido judicial, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, resolvió ofrecer una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte información certera que permita establecer el paradero del hombre, nacido el 23 de marzo de 1999.
Las personas que cuenten con datos relevantes podrán comunicarse de manera telefónica con el Programa Nacional de Recompensas. El pago será efectuado por el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que determine la funcionaria, garantizando la reserva de identidad de quienes colaboren.