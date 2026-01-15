Destacada actuación de nadadores de Reconquista en una competencia de aguas abiertas en Goya

Nadadores de la ciudad de Reconquista tuvieron una destacadísima participación el fin de semana, domingo 11 de enero, en una importante competencia de aguas abiertas realizada en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, donde se dieron cita deportistas de toda la región, provenientes de Corrientes, Resistencia y Formosa.
Gran nivel
En un evento de gran nivel competitivo, Reconquista se adueñó de las primeras posiciones, demostrando el excelente presente de la natación local y el trabajo sostenido que vienen desarrollando los clubes de la ciudad.
La competencia se disputó sobre las distancias de 3000 metros, 1500 metros y 450 metros, reuniendo a nadadores de diferentes edades y categorías.
La delegación del Club Atlético Adelante Reconquista estuvo conformada por representantes del equipo Máster de natación logrando un gran numero de resultados en los primeros, segundos y terceros en posición de podios.
Los integrantes son: Santiago Maidana, Carla Salame, Juan Ledesma, Juan José Castañeda, Nicolás Escobar, Mauro Benítez, Nicolás Portella, Juan Manuel Genovese, Paula Marti, Deisy Saide, Javier Steeman, Germán Bandeo, Lisandro Ocampo, Andrés Cargnelutti, Germán Romagnoli y Pablo Delguste, todos bajo la conducción del entrenador Juan Manuel Alegre.
Participantes
Por el Reconquista Tenis Club, participaron los nadadores Constanza Spinozzi, Gabriela Pagura, Carina Monsalve, Ayelén Suligoy, Mariana Rossi, Joaquín Mendoza, Juan Pablo Vera, Florencia Fernández, Joan Alegre, Claudia Condado, Walter Molina, Ramiro Conti y Federico Gasparutti, acompañados y dirigidos por el entrenador Joan David Alegre.
La competencia se desarrolló en un marco de gran camaradería y alto nivel deportivo, reafirmando el crecimiento de la natación de aguas abiertas en la región y el protagonismo de Reconquista, que continúa consolidándose como una referencia en este tipo de eventos.