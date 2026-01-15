#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Actividades en verano

Un espacio para conectar con las raíces: nuevo taller de folklore en Humboldt

La Comuna de Humboldt lanzó un taller de danza folklórica destinado a personas sin experiencia previa. La propuesta se desarrolla durante el verano en el SUM Comunal y apunta a fortalecer la identidad cultural y el encuentro comunitario.

Se trata de un espacio abierto a jóvenes y adultos a partir de los 13 añosSe trata de un espacio abierto a jóvenes y adultos a partir de los 13 años
Seguinos en
Por: 

La Comuna de Humboldt puso en marcha una nueva propuesta cultural de verano orientada a quienes siempre sintieron afinidad por el folklore, pero nunca se animaron a dar el primer paso.

Se trata de un taller de danza folklórica pensado especialmente para aprender desde cero, sin requisitos de experiencia previa y en un ambiente de encuentro y disfrute.

Mirá tambiénEl clima obliga a reprogramar actividades culturales en Humboldt

La iniciativa busca promover la participación comunitaria, el acceso a la cultura y la puesta en valor de las tradiciones populares, ofreciendo un espacio abierto a jóvenes y adultos a partir de los 13 años.

Un taller accesible para todos

Las clases se dictan todos los miércoles, de 21 a 21.30 horas, en el SUM Comunal.

El chamamé, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Unesco).Las clases se dictan todos los miércoles, de 21 a 21.30 horas, en el SUM Comunal.

El formato del taller prioriza el aprendizaje progresivo, el disfrute del movimiento y la integración entre los participantes, más allá de los conocimientos técnicos.

Mirá tambiénPedro Peretti: trabajo, continuidad y futuro para una comuna que no se detiene

Desde la organización remarcaron que el objetivo es que cada persona pueda acercarse al folklore sin presiones, incorporando las danzas tradicionales de manera lúdica y compartida.

Cultura, identidad y encuentro

Además de fomentar la actividad física y la expresión artística, el taller apunta a fortalecer la identidad cultural local y a generar espacios de socialización durante el verano.

Mirá tambiénEducación ambiental y recreación: más de 70 niños participaron de "Misión Explorador" en San Javier

La danza se presenta así como una herramienta para conectar generaciones y mantener vivas las raíces folklóricas.

Ballet La Urdimbre. Foto: Leo GregoretLas clases se dictan todos los miércoles, de 21 a 21.30 horas, en el SUM Comunal.

Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al 3496 419799. La propuesta se suma a la agenda cultural estival de Humboldt, consolidando al SUM Comunal como un punto de referencia para las actividades comunitarias.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Las Colonias
Eventos Culturales
Fiestas regionales
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro