Un espacio para conectar con las raíces: nuevo taller de folklore en Humboldt

La Comuna de Humboldt puso en marcha una nueva propuesta cultural de verano orientada a quienes siempre sintieron afinidad por el folklore, pero nunca se animaron a dar el primer paso.
La Comuna de Humboldt lanzó un taller de danza folklórica destinado a personas sin experiencia previa. La propuesta se desarrolla durante el verano en el SUM Comunal y apunta a fortalecer la identidad cultural y el encuentro comunitario.
La Comuna de Humboldt puso en marcha una nueva propuesta cultural de verano orientada a quienes siempre sintieron afinidad por el folklore, pero nunca se animaron a dar el primer paso.
Se trata de un taller de danza folklórica pensado especialmente para aprender desde cero, sin requisitos de experiencia previa y en un ambiente de encuentro y disfrute.
La iniciativa busca promover la participación comunitaria, el acceso a la cultura y la puesta en valor de las tradiciones populares, ofreciendo un espacio abierto a jóvenes y adultos a partir de los 13 años.
Las clases se dictan todos los miércoles, de 21 a 21.30 horas, en el SUM Comunal.
El formato del taller prioriza el aprendizaje progresivo, el disfrute del movimiento y la integración entre los participantes, más allá de los conocimientos técnicos.
Desde la organización remarcaron que el objetivo es que cada persona pueda acercarse al folklore sin presiones, incorporando las danzas tradicionales de manera lúdica y compartida.
Además de fomentar la actividad física y la expresión artística, el taller apunta a fortalecer la identidad cultural local y a generar espacios de socialización durante el verano.
La danza se presenta así como una herramienta para conectar generaciones y mantener vivas las raíces folklóricas.
Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al 3496 419799. La propuesta se suma a la agenda cultural estival de Humboldt, consolidando al SUM Comunal como un punto de referencia para las actividades comunitarias.