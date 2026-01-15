Verano en la costa santafesina

Educación ambiental y recreación: más de 70 niños participaron de "Misión Explorador" en San Javier

El Gobierno de San Javier realizó este martes por la tarde, en el Vivero Municipal, el cierre de las jornadas “Misión Explorador”, una propuesta educativa, recreativa y ambiental que reunió a una importante cantidad de niños y familias, tanto de la ciudad como de otras localidades y provincias, en el marco de la agenda de verano 2026.