Educación ambiental y recreación: más de 70 niños participaron de "Misión Explorador" en San Javier
El Gobierno de San Javier realizó este martes por la tarde, en el Vivero Municipal, el cierre de las jornadas “Misión Explorador”, una propuesta educativa, recreativa y ambiental que reunió a una importante cantidad de niños y familias, tanto de la ciudad como de otras localidades y provincias, en el marco de la agenda de verano 2026.
El Gobierno de San Javier llevó adelante este martes, en el Vivero Municipal, el cierre de las jornadas "Misión Explorador", una iniciativa orientada a la educación ambiental y al disfrute al aire libre, que logró una amplia convocatoria de niños y familias.
La intendente Ana Maribel González destacó que la actividad forma parte de la planificación integral del verano 2026, diseñada desde el mes de noviembre junto a los equipos de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Productivo.
En ese sentido, remarcó que las propuestas fueron pensadas para desarrollarse en distintos espacios de la ciudad, adaptándose a las obras en ejecución y poniendo en valor lugares estratégicos como el Vivero Municipal, el Polo Cultural, plazas y paseos públicos.
Alta participación y actividades educativas para los más chicos
Por su parte, el secretario de Producción y Turismo, Pablo Díaz, señaló que la gran demanda de inscriptos obligó a desdoblar la actividad en dos jornadas.
En total, participaron más de 70 niños de entre 4 y 12 años, quienes durante los recorridos realizaron avistaje de aves, reconocimiento de insectos, recolección de hojas y diversas actividades lúdicas con material didáctico especialmente diseñado para la propuesta.
La experiencia se completó con trabajos creativos, en los que los participantes pudieron volcar lo aprendido a través de producciones artísticas, fortaleciendo el vínculo entre el juego, el aprendizaje y el cuidado del ambiente.
San Javier, destino elegido incluso en un verano atípico
Desde el área de Turismo, Nahuel Rivoira subrayó la destacada participación de familias que acompañaron a los niños durante las jornadas, así como la presencia de visitantes provenientes de localidades y provincias como Romang, Venado Tuerto y San Rafael, Mendoza.
Este dato, afirmó, reafirma el perfil turístico de San Javier incluso en un verano considerado atípico, con desafíos climáticos y de contexto.
Las jornadas “Misión Explorador” se inscriben dentro de una amplia agenda de actividades estivales que impulsa el municipio, la cual incluye cine al aire libre, ferias de artesanos, propuestas deportivas, cabalgatas, fogones y actividades culturales, con el objetivo de que los sanjavierinos disfruten de su ciudad y que los turistas encuentren múltiples alternativas a lo largo de toda la temporada.