Riesgo hídrico

Saladero Cabal avanza con acciones preventivas frente a una eventual crecida del río

Ante la previsión de una crecida del río durante el mes de marzo, la Comuna de Saladero Mariano Cabal inició gestiones preventivas para reducir el riesgo hídrico en la localidad. La presidenta comunal, Paola Alejandra Ocampo, recurrió a la Justicia con el objetivo de garantizar el mantenimiento del anillo de defensa y preservar la seguridad de los vecinos.