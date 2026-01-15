Saladero Cabal avanza con acciones preventivas frente a una eventual crecida del río

La Comuna de Saladero Mariano Cabal informó que se encuentra llevando adelante acciones preventivas ante la posibilidad de una crecida del río prevista para el mes de marzo, situación que podría representar un riesgo significativo para la localidad.
Ante la previsión de una crecida del río durante el mes de marzo, la Comuna de Saladero Mariano Cabal inició gestiones preventivas para reducir el riesgo hídrico en la localidad. La presidenta comunal, Paola Alejandra Ocampo, recurrió a la Justicia con el objetivo de garantizar el mantenimiento del anillo de defensa y preservar la seguridad de los vecinos.
En ese contexto, la presidenta comunal, Paola Alejandra Ocampo, puso en conocimiento de la autoridad judicial la necesidad urgente de realizar tareas de mantenimiento y reacondicionamiento del anillo de defensa que protege al pueblo frente a eventuales inundaciones.
Durante el diagnóstico técnico inicial para el comienzo de las obras, personal comunal detectó que el acceso al sector sur del anillo de defensa se encuentra obstruido. En ese tramo, el camino está cerrado mediante una tranquera con candado y señalizado como “Propiedad Privada”, lo que impide el ingreso de la maquinaria necesaria para ejecutar los trabajos previstos.
Según se indicó, los terrenos linderos estarían bajo administración privada, situación que derivó en la solicitud de intervención judicial para propiciar una instancia de diálogo que permita destrabar el conflicto de manera pacífica.
Desde la comuna aclararon que no intervienen ni tomarán parte en eventuales litigios por la titularidad de los terrenos, y remarcaron que el único objetivo es garantizar la apertura del camino del anillo de defensa para llevar adelante tareas indispensables de mantenimiento, priorizando el interés público y la seguridad de toda la comunidad ante una posible emergencia hídrica.
En paralelo, la gestión comunal continúa trabajando en el mejoramiento del estado de las calles de la localidad, y destacó el acompañamiento y la rápida respuesta de Vialidad Provincial, así como el compromiso del personal comunal que participa de las tareas.