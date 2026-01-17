La clave es el ley de Gobernanza de Datos

Bastia: "Más digital es el Estado, más transparente y más cercano"

El ministro insiste en la decisión de cercanía del estado santafesino con el ciudadano a la hora de trámites. La decisión de sumar digitalización e Inteligencia Artificial. Lince, Mi Santa Fe y otros programas en marcha.