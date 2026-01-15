Seguridad e inteligencia artificial

Rosario: con el sistema Lince, la PDI rastreó y detuvo al ladrón que engañó a una anciana

La PDI detuvo en Rosario al hombre que robó dólares a una mujer de 86 años. El sistema Lince permitió seguirlo por cámaras y ubicarlo en distintos puntos de la ciudad.