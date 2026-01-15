Rosario: con el sistema Lince, la PDI rastreó y detuvo al ladrón que engañó a una anciana

Un caso de robo con engaños a una mujer de 86 años en Rosario terminó con un detenido y un dato central: la intervención del programa Lince, la plataforma de análisis que integra cámaras y herramientas de Inteligencia Artificial para acelerar investigaciones.
El hecho ocurrió el martes pasado, cuando un hombre ingresó a un departamento con una excusa simple y efectiva: dijo que “habían llamado a un cerrajero”. Una vez adentro, logró acceder a la caja fuerte y se llevó una importante suma de dólares.
Tras la denuncia radicada por la hija de la víctima, el fiscal Rodrigo Urruticoechea ordenó una serie de medidas urgentes. En esa primera etapa, la investigación avanzó sobre el círculo de confianza y se dispuso la detención de una persona que trabajaba en el domicilio como asistente de la señora.
Pero el giro clave llegó con el análisis de cámaras. El relevamiento permitió obtener una imagen del presunto ladrón y abrir el rastreo sobre su recorrido por la ciudad, buscando confirmar identidades, movimientos y posibles puntos de fuga.
En esa reconstrucción, la tecnología fue determinante: el sistema Lince detectó al sospechoso en distintos sectores de Rosario, incluyendo el ingreso a un supermercado y una visita a un comercio de cerrajería.
La pista que construyó Lince
Con el seguimiento en secuencia, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) informó lo recopilado a la fiscalía y se coordinó la detención. El hombre quedó a disposición de la Justicia, en un operativo que se apalancó en la velocidad de procesamiento y cruce de datos que permite la plataforma.
La directora ejecutiva de la Unidad de Gestión Lince, Paula Manzoni, remarcó que no se trata de un caso aislado. Según explicó, el sistema ya aportó resultados en múltiples investigaciones y acumuló más de cien casos positivos desde su etapa de prueba.
En esa misma línea, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, señaló que la herramienta todavía no funciona al 100%, pero ya mostró impacto concreto en tareas policiales y fiscales.
Una plataforma que busca cambiar la lógica de investigación
La base de Lince es la Inteligencia Artificial, conectada a unas 6 mil cámaras “inteligentes” que actualmente operan en Rosario. El sistema centraliza la información en una única plataforma digital y habilita búsquedas por características específicas, como personas, vehículos, colores o situaciones.
La idea de fondo es recortar tiempos: pasar de revisar material de manera manual a filtrar y orientar la pesquisa con precisión, en vivo y a demanda. Esa lógica no reemplaza el trabajo investigativo, pero puede volverse decisiva cuando cada minuto cuenta.
En paralelo, el Gobierno provincial ya avanzó con la licitación para implementar Lince también en la ciudad de Santa Fe, en un proceso que apunta a ampliar el alcance de la tecnología a nuevas jurisdicciones y fortalecer la red de monitoreo.
En Rosario, la detención por el robo a la anciana dejó un mensaje directo: cuando el delito se apoya en el engaño y la rapidez, la respuesta del Estado también busca ganar velocidad.