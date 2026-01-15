Pullaro licitó “Lince”, el sistema con IA que ampliará la videovigilancia en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves en la ciudad de Santa Fe la apertura de sobres con las ofertas técnicas para instalar el sistema de videovigilancia “Lince”, una plataforma que utiliza Inteligencia Artificial para procesar y cruzar información, identificar personas y vehículos y acelerar el esclarecimiento de hechos.
El acto se realizó en el Data Center provincial y marcó el inicio formal de la licitación para modernizar y ampliar de manera integral la infraestructura de cámaras vinculada a la seguridad pública en la capital. El presupuesto oficial asciende a 32.143.664,88 dólares y el plazo de ejecución previsto es de ocho meses.
Tecnología clave
A la compulsa se presentó la firma NEC Argentina S.A., cuya propuesta técnica será evaluada. Si supera esa etapa, se habilitará la apertura del sobre económico para avanzar con la adjudicación. El objetivo es que el sistema quede plenamente operativo antes de fin de año.
“Es una inversión comparable a la del puente Santa Fe–Santo Tomé. Este sistema no se ve hoy en ningún lugar de la Argentina ni de América Latina”, afirmó Pullaro durante la actividad, al remarcar el salto tecnológico que busca dar la Provincia en el monitoreo urbano.
El gobernador sostuvo que la herramienta se incorpora a la estrategia general de su gestión: “Lince es una herramienta de seguridad pública que sumamos a nuestro método de trabajo para ser la provincia más segura de la Argentina”, definió. Y vinculó el proyecto con la reducción de la violencia en Santa Fe y Rosario.
Método propio
Pullaro insistió en que el sistema no se limita a sumar dispositivos en la calle. “No se trata solo de sumar cámaras: es un sistema de seguridad pública que articula distintas áreas del Gobierno Provincial, a las dos municipalidades y a la Justicia santafesina”, explicó.
En ese marco, destacó los indicadores que la administración provincial muestra como base del plan. “2024 y 2025 fueron los años menos violentos desde que hay registros en la provincia de Santa Fe”, señaló. También reconoció que queda recorrido por delante, pero subrayó la tendencia descendente en los parámetros delictivos.
“Falta mucho camino por recorrer, pero estamos avanzando con un método de trabajo muy claro, que hace que los niveles de inseguridad bajen de manera sostenida día a día”, enfatizó. Y dejó una proyección política de alto voltaje: “Si mantenemos y reforzamos ese método, nuestra provincia va a ser la más segura de la Argentina”.
Pullaro encabezó la apertura de sobres en el Data Center provincial.
Más cámaras
Durante la presentación, el secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, detalló el crecimiento del sistema de videovigilancia en la capital provincial. Indicó que al inicio de la gestión había 431 cámaras operativas en Santa Fe.
Según precisó, durante 2024 y 2025 se incorporaron 169 más, alcanzando las 600 actuales. La licitación de “Lince” apunta a un salto cuantitativo y territorial: sumar 2.000 cámaras nuevas y llegar, en seis meses, a un total estimado de 2.600 dispositivos funcionando.
La expansión también se medirá en puntos de observación. Hoy existen 250 lugares estratégicos monitoreados, número que se quintuplicará hasta llegar a 1.250 puntos. El esquema prevé ampliar cobertura en zonas como Alto Verde y Colastiné, dos sectores con dinámica propia y desafíos de control.
El plan prevé sumar 2.000 cámaras nuevas y llegar a 2.600 en Santa Fe.
Datos duros
Con la infraestructura vigente, Santa Fe genera alrededor de 14.000 horas de video por día. El crecimiento proyectado multiplicará ese flujo: con 2.600 cámaras, la ciudad pasará a superar las 60.000 horas diarias, un volumen que requiere capacidad de almacenamiento, procesamiento y búsqueda rápida.
Ahí aparece uno de los ejes centrales del proyecto: el software para localizar material en registros grabados, cruzar patrones, emitir alertas en tiempo real y detectar coincidencias con mayor velocidad. El sistema contempla también un esquema de identificación facial y lectura de patentes.
En ese plano, el gobierno provincial propone pasar de un monitoreo principalmente reactivo a una lógica más preventiva y predictiva, con herramientas de análisis automatizado que buscan ordenar mejor el trabajo policial y judicial cuando ocurre un delito.
La inversión incluye 2.000 nuevas cámaras: 1.850 fijas y 150 domos. De ese total, 1.765 se instalarán en la ciudad de Santa Fe, 175 en Colastiné y 60 en Alto Verde. La planificación también contempla la actualización del sistema actual y de toda la infraestructura complementaria.
Además, se ejecutará un nuevo tendido de anillos de fibra óptica para interconectar 500 puntos de monitoreo con el Data Center provincial. La red permitirá sostener el envío de imágenes en alta calidad y garantizar continuidad operativa en una ciudad que ampliará su mapa de vigilancia.
El pliego también prevé una capacidad clave: integrar al sistema provincial cámaras de origen privado, un paso que habilita futuros convenios con instituciones, comercios o desarrollos urbanos que cuenten con equipamiento propio.
En la lectura política de la gestión, “Lince” se instala como un símbolo de época: tecnología, inversión y coordinación institucional para sostener un modelo de seguridad que Pullaro busca exhibir como marca de gobierno. En Santa Fe, la pelea por el control del territorio también se juega en tiempo real.