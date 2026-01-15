Pullaro y la Corte coordinarán cobertura de vacantes judiciales

El gobierno provincial y la Corte Suprema de Justicia santafesina coordinarán la cobertura de vacantes en el Poder Judicial, tomando en cuenta el orden de prioridades, en base a las estadísticas sobre el flujo de actividad en cada una de las jurisdicciones.
La cuestión se volvió acuciante a mediados del año pasado, cuando los cargos judiciales descubiertos llegaban al centenar, y a ello se sumaban más de 30 de fiscales y cerca de 20 de defensores. El tema fue planteado desde sectores profesionales y gremiales, y por la propia Corte, y se morigeró con la aprobación de 88 pliegos a fines de septiembre.
En rigor, la cuestión era parte de un tironeo entre el Poder Ejecutivo y la cabeza de la Justicia, que se remite a los momentos de mayor tensión entre ambos poderes.
Spuler, Falistocco y Gutiérrez son los tres ministros de la Corte que se jubilarán este año.
Planillas cruzadas
El 8 de septiembre de 2024, en el inusual día y horario de un domingo a las 7.30, Pullaro recibió en Casa de Gobierno a los ministros, que reclamaban además por cuestiones presupuestarias y demoras en la firma de expedientes.
En ese contexto, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, aludió a que, a fines de la cobertura de vacantes, “apenas asumimos, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad solicitamos información detallada sobre el funcionamiento de la Justicia fuero por fuero, información que aún no recibimos por lo que hoy los integrantes de la Corte se comprometieron a el día lunes brindárnosla”.
No obstante, la respuesta formal remitida por la Corte al inicio de la semana hábil fue que esas planillas, requeridas en el mes de enero, habían sido enviadas a principios de febrero. Según el gobierno, esa información estaba incompleta.
"Era para poder hacer una planificación sobre los cargos que vamos a nombrar, que no son cargos baratos. ¿Cuál fue la la contestación del Poder Judicial? Mandarnos todos los cargos que estaban vacantes. Entendimos que no era lo correcto. Nos costó mucho construir esa información porque es información interna de otro poder", sostuvo unos días después el gobernador.
Desde la Corte, no obstante, insistieron en que ya en la contestación inicial se habían puesto a disposición para hacer todas las aclaraciones o ampliaciones que fueran requeridas, cosa que no ocurrió desde entonces hasta ahora.
El encuentro de Pullaro y miembros de su Gabinete con ministros de la Corte en septiembre de 2024.
Sentados a la mesa
Pero las cosas cambiaron luego de esa tensa reunión, atravesada por la polémica generada por la intención del Ejecutivo de motorizar una renovación de la conformación del Alto Tribunal, y la resistencia de los ministros.
Con ese proceso ya en plena marcha y con fecha cierta, el expreso y explícito agradecimiento del mandatario a los miembros del tribunal que se jubilarán este año (el presidente Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco), y una cena de fin de año donde campeó la camaradería, los próximos meses serán la ocasión (finalmente) para una labor coordinada entre las cabezas de ambos poderes.
“Nosotros hoy tenemos un muy buen diálogo con la Corte Suprema”, planteó Pullaro en declaraciones formuladas este martes en Santa Fe. “El 20 de diciembre del año pasado tuvimos una cena y quedamos con los ministros en que nos íbamos a poner a trabajar juntos para terminar de cubrir todos los cargos que necesita la Justicia”, añadió.
Y dejó en claro que esa tarea será “en función de una planificación que tiene que ver con la cantidad de causas que tiene cada uno de los juzgados de distrito”.
Tras aludir a que el proceso de cobertura de cargos se inició el año pasado, el gobernador precisó que “la idea y lo que charlamos con la Corte es que juntos podamos planificar y llevar adelante la cobertura de las vacantes en el primer semestre del año 2026, para que la Justicia tenga la estructura que tiene que tener”.
“Para eso logramos ponernos de acuerdo en (conformar) una mesa de trabajo en donde, en función de datos y parámetros estadísticos, tengamos claramente indicada cuál es la carga de trabajo que tiene cada una de las instancias judiciales, y en función de eso reordenar e ir cubriendo los cargos, para tener también un modelo eficiente de administración de la Justicia”.
Al respecto, el secretario de Justicia Santiago Mascheroni (uno de los comensales de la cena de diciembre) ya comenzó a establecer los primeros contactos a efectos de la habilitación e integración de ese ámbito.
Agenda conjunta
La otra cuestión pendiente, que formó parte de la agenda de aquél encuentro, es el funcionamiento del Consejo Asesor de la Magistratura, nuevo órgano creado por la Convención Constituyente para designar jueces, fiscales y defensores. Falta su reglamentación por ley, aunque prima la idea de que debe ser un dispositivo austero y ágil, lo opuesto al Consejo de la Magistratura a nivel nacional.
Cococcioni y el secretario de Justicia Mascheroni, en una de las reuniones con la Corte. Foto: Flavio. Raina
Otro tema en carpeta y sobre el que se explayaron más es la falta de jueces en los fueros laboral y de familia, que sobrecarga a los magistrados y alargan los tiempos de los procesos. En la Casa Gris señalan que en el interior de la provincia puede haber “situaciones puntuales” pero admiten que el mayor foco de conflicto está en los juzgados de Rosario y la ciudad de Santa Fe.
En diálogo con El Litoral, el entonces presidente de la Corte, Roberto Falistocco, planteó que las vacantes “habían llegado a un nivel de atraso alarmante por la acumulación de expedientes, y obligaba a que, en algunos fueros, los jueces tuviesen que dictar 170 fallos por año; una sentencia cada día y medio”.
“Eso afecta al servicio de Justicia, lo que es decir al ciudadano. Porque habrá digitalización, inteligencia artificial y acceso sin pasar por el papel, pero para resolver es necesaria la presencia de los jueces”, añadió, aludiendo a otro campo que también formó parte de la polémica y, seguramente, formará parte ahora de la nueva etapa de coordinación.