Entrevista

Roberto Falistocco: "La Corte Suprema de Santa Fe hace su trabajo con total independencia"

El presidente del Alto Tribunal admite momentos de "tensión" con el gobierno provincial, pero resalta avances logrados mediante el diálogo. En una entrevista con El Litoral, destaca los aciertos de la reforma constitucional y brega para que la gestión de consensos se mantenga en el proceso de implementación.