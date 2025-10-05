Con epicentro en Rosario, defensores y fiscales juraron la nueva Constitución Provincial

Rosario fue escenario el viernes y sábado pasado de dos ceremonias institucionales clave para el sistema de justicia santafesino, con motivo de la reciente reforma de la Constitución Provincial, vigente desde el pasado 11 de septiembre.
Las máximas autoridades del MPA y del MPD encabezaron dos actos históricos que marcaron el inicio de una nueva etapa institucional. “Estamos refundando nuestra institución”, afirmó Moreno Robinson. Vranicich definió el momento como “un hito institucional” y aseguró que “los fiscales renovamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con las víctimas”.
En este nuevo marco legal, tanto el Ministerio Público de la Defensa (MPD) como el Ministerio Público de la Acusación (MPA) adquirieron autonomía funcional, autarquía financiera e independencia como órganos extrapoder.
Las juras fueron encabezadas por la Defensora General, Dra. Estrella Moreno Robinson, y la Fiscal General, Dra. María Cecilia Vranicich, quienes ofrecieron discursos que marcaron un fuerte compromiso con los desafíos institucionales por venir y reivindicaron el rol de sus respectivas agencias en la protección de los derechos y el fortalecimiento del sistema democrático.
El viernes 3 de octubre, en Rosario, la Defensora General Moreno Robinson presidió el acto de jura a la nueva Constitución Provincial de los Defensores Regionales de Rosario, Martín Riccardi y de Venado Tuerto, Mariano Mascioli, junto a medio centenar de defensoras, defensores y funcionarios de las Defensorías Regionales Nº 2 y Nº 3, y de la Defensoría General con sede en Rosario.
En su intervención, la titular del MPD sostuvo que la reforma constitucional constituye “un punto de inflexión en la historia de la Defensa Pública de Santa Fe”, y aseguró que se trata de una refundación institucional.
“Inauguramos una nueva etapa con grandes desafíos y con la certeza de estar listos para asumirlos”, expresó. “La independencia, autonomía y autarquía aseguradas por la nueva Constitución fortalecen al Ministerio Público de la Defensa y constituyen estándares indispensables para garantizar un servicio público eficiente, libre de injerencias y controles indebidos”.
También reivindicó el trabajo de su equipo durante el proceso reformista, agradeciendo a los convencionales constituyentes por “escuchar con atención y respeto” a la institución, y por reconocer su labor al implementar “un nuevo modelo de administración de justicia que enriquece la calidad institucional de nuestra provincia”.
La titular del MPD remarcó que este nuevo marco constitucional permite al organismo “diseñar y ejecutar políticas propias de acceso a la justicia con absoluta libertad”, lo cual —afirmó— “nos ubica en la mejor posición para cumplir cabalmente nuestras misiones institucionales”.
En ese sentido, sostuvo que la autonomía funcional y la autarquía financiera no son privilegios, sino “condiciones indispensables para garantizar un servicio libre de injerencias, eficiente y centrado en los derechos de las personas más vulnerables”.
Además, reconoció el rol del cuerpo de defensores y defensoras públicas, al que definió como el pilar fundamental de la institución. “Brindan una defensa efectiva, comprometida con el debido proceso y con la vigencia plena de los Derechos Humanos”, expresó.
Y concluyó: “Este nuevo escenario nos exige el mayor compromiso colectivo. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad de construir una institución que nos trascienda y que fortalezca la democracia y el Estado de Derecho”.
A diferencia del MPA -que empezó en Santa Fe y culminó en Rosario-, la Defensoría tomará juramento este lunes en Santa Fe, a funcionarios del MPD de la circunscripción capitalina y de las regionales de Rafaela y Reconquista, en un acto que se celebrará en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
Un día después, el sábado 4 de octubre, fue el turno del Ministerio Público de la Acusación, que celebró su acto de jura en la emblemática Sala de las Banderas del Monumento Nacional a la Bandera, donde 127 fiscales de las Fiscalías Regionales de Rosario y Venado Tuerto prestaron juramento ante la Fiscal General, María Cecilia Vranicich.
La misma institución había hecho lo propio el sábado pasado en el Museo de la Constitución de la ciudad de Santa Fe, donde juraron autoridades y fiscales de las regionales del centro-norte santafesino: Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
En un discurso cargado de contenido institucional, Vranicich afirmó: “Desde esta sala en el corazón del Monumento a la Bandera culminamos con los actos de jura de las y los fiscales de nuestro Ministerio Público, consolidando nuestra independencia, autonomía y autarquía, lo cual fue reconocido por los convencionales en la reforma de la Constitución”.
Además, definió el momento como un hito institucional. “Nos resulta un hecho histórico que las autoridades del MPA tomen juramento a sus propios fiscales. Es un símbolo del fortalecimiento de nuestra institucionalidad”.
También vinculó el juramento con la renovación del compromiso funcional de quienes integran el Ministerio Público. “Los fiscales renovamos nuestro compromiso con la investigación de los delitos, y con el cumplimiento de nuestros deberes funcionales con la ciudadanía, principalmente con las víctimas”.
En esa línea, destacó los avances del MPA en la lucha contra la criminalidad organizada, y proyectó los próximos pasos: “Estamos en camino a crear nuestra propia ley orgánica, una nueva carrera de fiscales y un régimen disciplinario acorde. La nueva Constitución es un punto de partida: tenemos mucho por trabajar”.
Vranicich también recurrió a una definición conceptual para describir este proceso.
“Este escenario nos conduce a una refundación del MPA. Refundar es volver a nuestros principios originales o adaptarlos a los nuevos tiempos. El desafío que tenemos es una combinación de ambas cosas: sostener la ética, velar por el cumplimiento de la ley y garantizar una justicia efectiva para la ciudadanía”.
Ambas ceremonias contaron con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, referentes del ámbito académico, judicial, legislativo y municipal, además de representantes del Ministerio Público de la Acusación, del Ministerio Público de la Defensa y de organismos vinculados a la administración de justicia.
Con estos actos públicos y solemnes, el sistema de justicia penal santafesino vivió un fin de semana de alto contenido institucional.
La jura de defensoras, defensores y fiscales a la nueva Constitución marcó el inicio formal de una nueva etapa para el Ministerio Público en la provincia, reforzando su independencia como órganos fundamentales en el acceso a la justicia y la investigación penal.
Con el telón de fondo de la refundación institucional, y con la palabra como eje de compromiso, las máximas autoridades del MPD y el MPA coincidieron en un diagnóstico común: la nueva Constitución es el punto de partida para transformar la justicia desde sus principios fundacionales y adaptarla a los nuevos desafíos democráticos.
