Independencia, autonomía y autarquía

Con epicentro en Rosario, defensores y fiscales juraron la nueva Constitución Provincial

Las máximas autoridades del MPA y del MPD encabezaron dos actos históricos que marcaron el inicio de una nueva etapa institucional. “Estamos refundando nuestra institución”, afirmó Moreno Robinson. Vranicich definió el momento como “un hito institucional” y aseguró que “los fiscales renovamos nuestro compromiso con la ciudadanía y con las víctimas”.