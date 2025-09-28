Un centenar de defensores públicos se preparan para jurar por la nueva Constitución de Santa Fe
Los actos que presidirá la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, se realizarán en Rosario y Santa Fe, en espacios pertenecientes a las universidades públicas. La fórmula será: “Fidelidad, respeto y cumplimiento a la Constitución”.
La nueva Constitución otorga reconocimiento expreso a la Defensa como órgano independiente. Foto: Archivo
En cumplimiento de la cláusula segunda de las Disposiciones Transitorias de la recientemente reformada Constitución de la Provincia de Santa Fe, los días viernes 3 y lunes 6 de octubre de 2025 se llevarán a cabo los actos de juramento por parte de 106 integrantes del Ministerio Público de la Defensa, en las ciudades de Rosario y Santa Fe, respectivamente.
Defensores y funcionarios harán su compromiso ante la Defensora General, Moreno Robinson. Foto: Flavio Raina
Los actos estarán encabezados por la Defensora General de la Provincia, Dra. Estrella Jorgelina Moreno Robinson, conforme a lo establecido por la Resolución Nº 0182/25, que reglamentó el procedimiento formal de toma de juramento a la nueva Carta Magna, sancionada el pasado 10 de septiembre y vigente desde el 11 del mismo mes.
En la universidad pública
La primera jornada tendrá lugar en la ciudad de Rosario el día 3 de octubre, en el Aula Magna Facultad de Derecho de la UNR, a partir de las cuatro de la tarde.
En Santa Fe, los juramentos se tomarán en el Foro Cultural de la UNL, el lunes 6 de octubre. Foto: Archivo
Estará destinada a los defensores regionales, defensores públicos, defensores públicos adjuntos y funcionarios de las Defensorías Regionales Nº 2 y 3, así como a funcionarios de la Defensoría General.
La segunda ceremonia se desarrollará en la ciudad capital, Santa Fe, el lunes 6 de octubre, en el Foro Cultural de la UNL (9 de Julio 2150) al mismo horario vespertino; y está dirigida a los integrantes de las Defensorías Regionales N.º 1, 4 y 5, junto a la administradora general, la CPN Mariana M. Lirusso y funcionarios de la Defensoría General.
“Fidelidad y respeto”
En total, prestarán juramento 106 personas (59 en Rosario y 47 en Santa Fe) pertenecientes a distintas áreas del Ministerio Público de la Defensa, quienes se comprometieron a ejercer sus funciones con “fidelidad, respeto y cumplimiento a la Constitución de la Provincia reformada y sancionada el 10 de septiembre de 2025”, fórmula establecida en el artículo 4 de la resolución mencionada.
Este acto reviste especial trascendencia institucional, en tanto la nueva Constitución provincial otorga reconocimiento expreso al Ministerio Público como órgano independiente de los poderes del Estado, con autonomía funcional y administrativa y autarquía financiera.
Rol protagónico
En particular, el Ministerio Público de la Defensa asume un rol protagónico en la protección y defensa de los derechos humanos y en la garantía del acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
En Rosario, el acto será en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Foto: Agencia
Finalmente, tal como establece la normativa vigente, los Defensores Regionales deberán completar el proceso de juramento con el personal a su cargo antes del vencimiento del plazo de treinta días establecido por la reforma constitucional.
Estos actos marcan un nuevo hito en la institucionalidad santafesina, reafirmando el compromiso del Ministerio Público de la Defensa con los valores democráticos y el pleno respeto por el nuevo texto constitucional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.