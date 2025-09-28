El 3 y 6 de octubre

Un centenar de defensores públicos se preparan para jurar por la nueva Constitución de Santa Fe

Los actos que presidirá la Defensora General, Estrella Moreno Robinson, se realizarán en Rosario y Santa Fe, en espacios pertenecientes a las universidades públicas. La fórmula será: “Fidelidad, respeto y cumplimiento a la Constitución”.