En Tribunales

Funcionarios del Poder Ejecutivo volvieron a reunirse con la Corte Suprema de Santa Fe

El encuentro había sido solicitado por los integrantes del máximo tribunal. Concurrieron el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. Vacantes y envío de pliegos, como parte de la agenda.