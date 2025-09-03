La Corte Suprema tomó juramento a Fiscales Adjuntos Subrogantesdel MPA para la zona norte de la provincia

La Corte Suprema de Justicia integrada por el Dr. Eduardo Spuler (presidió la ceremonia como ministro Decano), los Dres. Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder, la Dra. Margarita Zabalza, junto al procurador general Jorge Barraguirre, tomaron juramento a los nuevos integrantes del Ministerio Público de la Acusación para las distintas circunscripciones judiciales de la zona norte de la provincia.
Los nuevos Fiscales Adjuntos Subrogantes del MPA que prestaron juramento son: Vivian Ester Galeano, María Rosario Haeffeli, Daniela Soledad Montegrosso para la Circunscripción Judicial N° 1.
Leandro David Aguilar, Elizabet Miriam Aguirre y Luciana Violeta Chiavarini para la Circunscripción Judicial N° 4 y Analía Elizabeth Abreu, Pedro Ignacio Machado, Emiliano Martín Odriozola y Adrián Darío Soria para la Circunscripción Judicial N° 5, todos para el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe.
Presentes
Del acto participaron la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, el Secetario de justicia de la Provincia, Santiago Mascheroni, el Senador provincial, Rodrigo Borla y fiscales regionales del MPA. Además, estuvieron presentes el Secretario General y otras autoridades del MPA, junto a funcionarios judiciales y público presente.
