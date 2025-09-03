En el norte provincial

La Corte Suprema tomó juramento a Fiscales Adjuntos Subrogantesdel MPA para la zona norte de la provincia

Los profesionales ya prestan servicios en las Fiscalías Regionales de las Circunscripciones Judiciales N° 1, N° 4 y N° 5 del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. La ceremonia se llevó a cabo este martes 2 de septiembre en los Tribunales de Santa Fe.