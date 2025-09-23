#HOY:

Los ministros de la Corte Suprema juraron la nueva Constitución provincial

El acto se desarrolló en dependencias de la Corte en Santa Fe. También se recibió juramento a funcionarios de la Secretaría de Gobierno y Técnica de la Corte Suprema y a presidentes de cámaras de apelacines.

El acto se llevó a cabo este martes en el Salón de Acuerdos de la Corte. Foto: El Litoral
 20:18
Por: 

Este martes por la mañana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Dr. Roberto H. Falistocco, tomó juramento a ministros, funcionarios y jueces de las cámaras de apelaciones de las circunscripciones judiciales n°. 1, 4 y 5 en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula segunda – Disposiciones Transitorias de la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, vigente desde el 11 de septiembre de 2025.

En la oportunidad, prestaron juramento los ministros de la Corte Eduardo Guillermo Spuler, Rafael Francisco Gutiérrez, Daniel Aníbal Erbetta, Jorge Camilo Baclini, Margarita Elsa Zabalza y Rubén Luis Weder.

Los juramentos fueron tomados por el presidente de la Corte, el doctor Roberto Falistocco.

Asimismo, Falistocco también recibió juramento al Procurador General del Poder Judicial, Jorge Alberto Barraguirre; al Secretario de Gobierno, Eduardo Marcos Pedro Bordas; a la Secretaria Técnica, Silvia Portilla; y a los presidentes de las cámaras de apelaciones de las circunscripciones judiciales n.° 1, 4 y 5: Eduardo Roberto Sodero (Santa Fe), Santiago Andrés Dalla (Reconquista), Alejandro Alberto Román (Rafaela), Julia Elim Collado (Santa Fe), Alejandro José Ramón Tizón (Santa Fe), Eduardo Alberto Bernacchia (Vera), Cristina Fiz (Rafaela) y Leonardo Darío Deb (Santa Fe).

El acto se desarrolló desde la 10, en el salón de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Santa Fe.

