Tratamiento de reproducción humana asistida

La Corte avaló la cobertura de una gestación por sustitución

Se trata de una técnica de alta complejidad que no está expresamente enunciada en la ley, ni figura específicamente como obligación para las obras sociales. Una pareja reclamó por la vía de un amparo y, tras un fallo a favor y otro en contra, el Alto Tribunal les dio la razón, en un pronunciamiento dividido. Los argumentos.