Seguridad pública

Pullaro destacó la importancia que tendrán las Estaciones Policiales y la nueva cárcel de Recreo

Así lo dijo este jueves al encabezar una licitación por cámaras de videovigilancia para la ciudad de Santa Fe. Habló de delito, de las flamantes Estaciones Policiales y del penal en obra. Repasó cómo aumentó la presencia de móviles y la reducción de delitos.