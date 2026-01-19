#HOY:

Provincia fortalece la infraestructura en las 100 localidades más expuestas al riesgo hídrico

Durante el último año, el Ministerio de Obras Públicas avanzó con obras y proyectos en las 100 localidades de mayor vulnerabilidad hídrica de la provincia, con el objetivo de reducir el riesgo ante precipitaciones abundantes y eventos extremos.

“En época de sequías es fundamental avanzar con la ejecución de obras hídricas”, resaltó el ministro Lisandro Enrico“En época de sequías es fundamental avanzar con la ejecución de obras hídricas”, resaltó el ministro Lisandro Enrico
La Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, informó que durante el último año realizó obras hídricas clave para intervenir sobre la infraestructura de lo que considera las 100 localidades santafesinas con mayor vulnerabilidad hídrica.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “en las épocas de sequías es fundamental avanzar con la ejecución de obras hídricas”.

Avances

“El territorio santafesino es particularmente propenso a anegamientos e inundaciones. De las 365 localidades de la provincia, se identificaron 100 con mayor nivel de riesgo: actualmente, 65 cuentan con obras ejecutadas o en ejecución y 34 tienen proyectos en evaluación”, precisó Enrico.

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalaron que, durante todo 2025, la Secretaría de Recursos Hídricos trabajó en la ejecución de defensas perimetrales, desagües pluviales y la limpieza de canales para mejorar el escurrimiento de excedentes hídricos.

De la misma manera, avanzó en la evaluación de nuevos proyectos y la elaboración de planes directores para aquellas localidades que no contaban con este tipo de herramientas de planificación.

Paralelamente, se planificaron obras de emergencia para 8 localidades que sufrieron inundaciones durante este año, como fueron Maria Teresa, Vera y La Chispa, que recibieron Aportes del Tesoro Nacional para múltiples intervenciones que actualmente se encuentran en ejecución.

Impacto

Sobre el proceso de priorización de estas 100 localidades, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, contó que durante 2024 realizamos las Jornadas de Gobernanza Hídrica en las siete regiones de la provincia, junto a comités de cuenca, productores y representantes de municipios y comunas.

"Ese trabajo permitió identificar las localidades con mayor riesgo hídrico y definir criterios de intervención”.

“En 2025, y en articulación con la Secretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, volvimos a trabajar con cada localidad en la elaboración de planes de contingencia, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales para prevenir, responder y actuar ante eventos hidrometeorológicos extremos”.

Finalmente, Mijich remarcó la importancia de avanzar de manera integral porque “es fundamental aplicar los lineamientos de la Ley Provincial de Aguas Nº 13.740, fortalecer las políticas hídricas, el ordenamiento territorial, los sistemas de alerta temprana y los planes de contingencia que acompañen a las comunidades en la prevención y gestión del riesgo”.

