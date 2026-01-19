Alejandra: continúa la construcción de un sistema moderno de cloacas
La obra histórica ya registra un 32 % de ejecución para dar una solución definitiva a una demanda estructural de la comunidad, transformando las condiciones sanitarias y ambientales de la localidad y beneficiando a más de 7.500 habitantes.
El nuevo sistema de desagües cloacales va a beneficiar a más de 7.500 vecinos de Alejandra. La obra ya supera el 30 % de avance.
Con una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe continúa de manera sostenida con la primera etapa para la construcción del nuevo sistema de desagües cloacales de Alejandra, en el departamento San Javier.
En ese marco, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “nunca en el norte de la provincia hubo tantas obras como las que está desarrollando y planificando. Y esta obra representa un cambio estructural para Alejandra".
"Durante décadas la localidad convivió con pozos ciegos y soluciones precarias. Hoy estamos llevando adelante una infraestructura sanitaria moderna que mejora la calidad de vida de los vecinos”, remarco el ministro de Obras Públicas de Santa Fe.
Avances
“Los números muestran avances concretos, con más de 10 kilómetros de cañería instalada y casi 400 conexiones domiciliarias ejecutadas. Esto demuestra una política de obras públicas que no se detiene y que llega al interior profundo con respuestas reales”, agregó el ministro.
En la misma línea, el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani, sostuvo que “esta obra es una respuesta a un reclamo histórico de Alejandra y de toda la región. El saneamiento es una política pública esencial que iguala oportunidades y mejora la calidad de vida de las familias del interior, y hoy vemos cómo ese compromiso se traduce en hechos”.
Por su parte, el presidente comunal de Alejandra, Alejandro Moore, valoró el impacto que tendrá la obra en la vida cotidiana de la población y afirmó que “para Alejandra esta obra es un antes y un después. Durante mucho tiempo parecía un sueño imposible y hoy vemos cómo el sistema cloacal empieza a ser una realidad concreta. Es salud, es dignidad y es crecimiento para nuestra comunidad”.
“Estamos muy agradecidos por el acompañamiento del Gobierno provincial y del Ministerio de Obras Públicas, porque esta inversión histórica va a mejorar de manera directa la vida de miles de familias alejandrinas”, señaló Moore.
Los detalles de una obra histórica para Alejandra
Al brindar detalles técnicos de la intervención, el secretario de Agua y Saneamiento de la Provincia, Leonel Marmiroli, explicó que “la Etapa I del proyecto contempla la ejecución de la subcuenca N.º 1, la estación elevadora principal EE1, la cañería de impulsión y un módulo de lagunas de estabilización para el tratamiento de los líquidos cloacales”.
“Hasta el mes de enero se alcanzaron avances muy importantes, con 394 conexiones domiciliarias ejecutadas, más de 10.486 metros de cañería instalados, equivalentes a 105 cuadras de red cloacal, y 47 bocas de registro construidas en distintos puntos estratégicos del trazado”, precisó el funcionario.
Además, Marmiroli señaló que “actualmente se trabaja en la preparación de la documentación necesaria para solicitar un adicional que permitirá incorporar 330 nuevas conexiones domiciliarias, ampliando el alcance del sistema y reforzando el impacto sanitario de la obra”.
La cañería de impulsión se desarrolla paralela a la Ruta Provincial Nº 38 y contará con cámaras de limpieza, válvulas de aire y bocas de inspección para su mantenimiento.
La planta de tratamiento incluye lagunas de estabilización con cloración final del efluente, garantizando un sistema seguro, eficiente y con proyección de crecimiento para los próximos años.
Con esta obra, la Provincia consolida una intervención clave de saneamiento que permitirá reducir la contaminación ambiental, mejorar las condiciones sanitarias y acompañar el desarrollo sostenible de Alejandra, con infraestructura esencial que marca un antes y un después para la localidad.