B° Los Hornos: la Municipalidad retoma una obra esencial abandonada por el gobierno nacional
Se trata de trabajos interrumpidos ante la falta de los fondos nacionales comprometidos por parte de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Intervienen unos 220 metros de calle Ruperto Godoy. Además, se financiará la culminación de pasillos y redes de agua potable.
El intendente Poletti recorrió la obra reactivada antes de tomarse unos días de vacaciones. MCSF
El intendente Juan Pablo Poletti recorrió el barrio Los Hornos para supervisar el inicio de un plan de intervención municipal que busca mitigar los problemas ocasionados por la paralización de las obras nacionales a fines del 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei. El proyecto original, que contaba con un avance del 70%, quedó inconcluso tras el cese del envío de fondos por parte de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU).
Ante esta situación, el municipio decidió intervenir con recursos propios en sectores críticos, priorizando la calle Ruperto Godoy, entre Gobernador Freyre y San Juan, y la terminación de pasillos internos que habían quedado intransitables y sin conexión de agua. Hoy, la calle que va a recuperar la Municipalidad, está invadida por los yuyos, por lo tanto, el primer paso es limpiar y altear el camino.
Durante la recorrida, el intendente Poletti expresó su preocupación por el estado de abandono en el que quedó ese sector por la suspensión de las tareas. “Estamos recorriendo la calle Ruperto Godoy, que quedó a medio hacer tras el retiro de Nación, sin dejar siquiera el tránsito habilitado para que los vecinos puedan circular de una bocacalle a la otra -dijo-. Vinimos a dar la cara y a hacernos cargo con una intervención de escala municipal”, agregó.
Las tareas
Los trabajos consisten en limpieza, nivelado, alteo de tierras y un estabilizado pétreo. “Esto permitirá que los vecinos tengan una vida relativamente normal hasta que podamos realizar una intervención integral de mayor magnitud. Empezamos por lo más crítico: una calle que antes era transitable y que, por una obra abandonada, dejó a la gente aislada”, afirmó el intendente.
La obra había quedado abandonada. MCSF
Asimismo, confirmó que la Municipalidad absorbió los costos de los trabajos que realizaba la cooperativa de trabajo MTE: “El municipio se hizo cargo y está pagando para que se concluyan los pasillos y veredas previstos, ya que las cooperativas dejaron de recibir los pagos de Nación”, sostuvo Poletti.
Intervención integral y servicios básicos
Por su parte, la subsecretaria de Descentralización, Melina Pepermans, brindó detalles técnicos de las tareas que se ejecutan en los 220 metros lineales de Ruperto Godoy: “El objetivo es garantizar la circulación con el estabilizado pétreo, realizar una limpieza integral y recomponer la luminaria que hoy no funciona debido al abandono de la obra anterior”.
Respecto a los pasillos internos del barrio, Pepermans destacó la importancia de finalizar las obras de infraestructura básica: “La Municipalidad tomó la decisión de intervenir para terminar las obras de agua potable, veredas y articulado. Queremos que todos los vecinos de Los Hornos reciban las mejoras que se merecen”.
Es importante recordar que la intervención integral en barrio Los Hornos comenzó en el 2022 con una inversión prevista de 730 millones de pesos para beneficiar a más de 2.300 vecinos. El plan contemplaba tareas viales, desagües, cloacas y alumbrado. Tras la parálisis de los fondos nacionales decidida por el presidente Javier Milei a finales del año pasado, la gestión local busca resolver con fondos propios los puntos que hoy afectan directamente la salud y la movilidad de las familias del sector.
La presencia de las máquinas dan esperanza ahora a los vecinos de Los Hornos. MCSF
A mediados del año pasado, El Litoral publicó un reportaje sobre la difícil situación que viven los vecinos de Los Hornos producto de la paralización de esta obra. Por aquel entonces, una vecina había expresado: “Es muy difícil vivir así. Más cuando tenés criaturas y tenés que llevar a los chicos a la escuela. Me dicen: ‘¿Cómo puede salir así, con esto?’. Te hablan de cuidarse por el dengue, pero esto es peor. Es peor la enfermedad que te trae esta situación. Los chicos, los grandes, personas mayores… nadie puede andar. No entra un vehículo, no entra un remís, no entra una ambulancia, no entra la policía. Nada. Esto es una desidia”.