Infraestructura urbana

B° Los Hornos: la Municipalidad retoma una obra esencial abandonada por el gobierno nacional

Se trata de trabajos interrumpidos ante la falta de los fondos nacionales comprometidos por parte de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Intervienen unos 220 metros de calle Ruperto Godoy. Además, se financiará la culminación de pasillos y redes de agua potable.