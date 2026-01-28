Inseguridad en Buenos Aires

Dos policías fueron baleados en Morón durante un intento de robo: uno está grave

Un efectivo de la Policía de la Ciudad fue gravemente herido a balazos por delincuentes que intentaron robarle la motocicleta en la localidad bonaerense de Morón. Una cadete que lo acompañaba también resultó herida, aunque fuera de peligro.