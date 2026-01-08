Circulaban en una moto robada y terminaron detenidos

Un nuevo procedimiento de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I terminó con una mujer aprehendida y un joven demorado, luego de que se comprobara que el motovehículo en el que se desplazaban tenía pedido de secuestro por robo. El operativo se desarrolló en una zona estratégica de barrio Candioti Sur.
El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando efectivos policiales realizaban tareas de patrullaje preventivo y control vehicular en la intersección de avenida Alem y Las Heras.
En ese contexto, los uniformados interceptaron una motocicleta marca Guerrero Trip, que circulaba sin dominio visible, ocupada por una mujer y un hombre joven.
Verificación clave
Al chequear los datos del rodado a través del sistema informático oficial, los agentes constataron que la motocicleta presentaba un pedido de secuestro activo por robo, lo que modificó de inmediato el curso del procedimiento.
Ante esa situación, se activó el protocolo correspondiente para este tipo de hechos.
Como resultado del operativo, se procedió a la aprehensión de una mujer por el delito de encubrimiento, mientras que el joven que la acompañaba fue demorado por infracción al artículo 10 bis.
Ambos fueron puestos a disposición de la Comisaría 3ª, junto con el secuestro del motovehículo.
Intervención judicial
Las actuaciones se llevaron adelante con conocimiento e intervención de la Fiscalía de turno, que quedó a cargo de la causa. Desde el ámbito judicial se indicó que la calificación legal es provisoria y podría sufrir modificaciones conforme avance la investigación.
El procedimiento se suma a una serie de intervenciones recientes vinculadas a vehículos robados que vuelven a circular por la vía pública, muchas veces detectados en controles preventivos nocturnos. La rápida verificación de datos resultó clave para sacar de circulación un rodado con antecedentes delictivos.