Tensión en Villa La Lonja

Lanzarón una granada contra un patrullero en Córdoba durante un operativo

En un procedimiento policial para detener a sospechosos en el barrio Villa La Lonja de Córdoba, un grupo de personas arrojó una granada contra un móvil policial. La policía neutralizó el artefacto y detuvo a dos personas; un efectivo sufrió lesiones leves.