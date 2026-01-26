Lanzarón una granada contra un patrullero en Córdoba durante un operativo
En un procedimiento policial para detener a sospechosos en el barrio Villa La Lonja de Córdoba, un grupo de personas arrojó una granada contra un móvil policial. La policía neutralizó el artefacto y detuvo a dos personas; un efectivo sufrió lesiones leves.
Un operativo de la Policía de Córdoba se tornó violento este domingo por la tarde en el barrio Villa La Lonja, cuando agentes intentaban detener a dos sospechosos vinculados a presuntos actos delictivos y fueron atacados por vecinos que arrojaron objetos, entre ellos una granada de mano, contra un patrullero.
El incidente se produjo en medio de las acciones de seguridad y generó máxima tensión en la zona, aunque finalmente el artefacto fue neutralizado sin que detonara.
Operativo policial y ataque con granada
El procedimiento se desarrollaba en torno a la detención de dos individuos, uno de ellos menor de 15 años, señalados por la fuerza como supuestos involucrados en hechos delictivos, cuando la situación escaló abruptamente.
Fuentes oficiales indicaron que, al arribar al lugar, la Policía fue recibida con una serie de agresiones por parte de algunos habitantes, quienes lanzaron elementos contundentes y una granada de mano hacia uno de los patrulleros presentes.
El artefacto cayó en la caja de la camioneta policial en el momento en que los efectivos estaban retirándose del barrio. Según los primeros reportes, uno de los agentes que participaba del operativo resultó con lesiones leves, aunque no requirió traslado a un centro de atención médica.
Ante el lanzamiento de la granada, los policías detuvieron la marcha del móvil y formaron un cordón de seguridad para resguardar la integridad de los presentes y evitar un accidente mayor, mientras aguardaban la llegada de especialistas del Departamento de Explosivos de la Policía de Córdoba.
Los peritos confirmaron que se trataba de una granada modelo FMK-2, un artefacto conocido por su uso militar. Pese a que no se verificó que el dispositivo estuviera activo, se procedió a sacarlo de la camioneta con técnicas especializadas y fue trasladado en una tolva hasta un sitio seguro en el Tiro Federal de Córdoba para su tratamiento final.
Luego del episodio, la Policía concretó la detención de un hombre mayor de edad y de un adolescente de 15 años en las inmediaciones de las calles Pedro de Castillo y Carlos Luna, quienes quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación correspondiente.
Contexto del hecho y respuesta institucional
Fuentes de seguridad señalaron que el operativo formaba parte de controles rutinarios para combatir la criminalidad en barrios con alta incidencia de hechos delictivos, aunque aún se trabaja para esclarecer las circunstancias que motivaron la agresión contra los efectivos.
La intervención de los especialistas en explosivos permitió que la situación no terminara con un incidente mayor, dado que el artefacto fue tratado de forma segura y no llegó a detonar.
Este suceso se produce en un contexto en el que las fuerzas de seguridad mantienen operativos frecuentes para combatir delitos urbanos en distintas zonas de la ciudad de Córdoba, a la vez que se confrontan con episodios de rechazo o violencia por parte de algunos sectores de la población.
La presencia de un artefacto explosivo en medio de un operativo no es común y generó alerta dentro de la fuerza.
En ocasiones recientes, la policía en esta provincia también ha enfrentado agresiones con armas caseras u otros elementos durante procedimientos, lo que refleja un desafío en la relación entre las fuerzas de seguridad y ciertos sectores comunitarios.
Estos escenarios complican la actuación policial y exponen tanto a agentes como a vecinos a riesgos mayores.
Representantes del Ministerio Público Fiscal de Córdoba y del Ministerio de Seguridad provincial trabajan en conjunto para avanzar con la causa y analizar las imágenes, testimonios y evidencias recabadas en el lugar.
El objetivo es establecer con precisión cómo se desarrolló el ataque, identificar a los responsables del lanzamiento de la granada y determinar eventuales vínculos con actividades delictivas previas en la zona.
Las autoridades también buscan fortalecer los mecanismos de prevención y promover canales de comunicación más efectivos con los vecinos para reducir la tensión en futuros operativos, y garantizar que las acciones de control se realicen en condiciones de seguridad tanto para los agentes como para la población.
En tanto, la investigación judicial sigue su curso y se espera que en los próximos días se conozcan detalles adicionales sobre la identidad de los agresores, las motivaciones detrás del ataque y cómo se desarrollaron en conjunto los hechos que llevaron al lanzamiento de un artefacto explosivo en medio de un operativo policial.