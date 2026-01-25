Crimen y violencia

Asesinaron a un transportista a tiros durante un violento asalto en el centro de Merlo

Un hombre de 64 años falleció en pleno centro de Merlo cuando un delincuente le disparó a quemarropa al intentar robarle. La secuencia incluyó varios robos de vehículos, una persecución policial y la detención del sospechoso tras volcar el auto que conducía durante la fuga.