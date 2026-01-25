Asesinaron a un transportista a tiros durante un violento asalto en el centro de Merlo

Un transportista de 64 años fue asesinado a tiros este sábado al mediodía en una violenta secuencia delictiva en el centro de Merlo, provincia de Buenos Aires.
Un hombre de 64 años falleció en pleno centro de Merlo cuando un delincuente le disparó a quemarropa al intentar robarle. La secuencia incluyó varios robos de vehículos, una persecución policial y la detención del sospechoso tras volcar el auto que conducía durante la fuga.
El hecho ocurrió frente a una casa de repuestos para autos, donde la víctima fue sorprendida por un agresor armado que lo baleó cuando se disponía a cumplir con su rutina laboral.
La investigación quedó en manos de la Justicia local y ya hay un detenido implicado en el crimen.
El hombre fallecido fue identificado como Abelardo Jorge Acosta, quien se hallaba estacionando su camioneta —una Ford Ranger Limited— en la esquina de Salta y Balbín, en el centro del distrito, cuando fue abordado por un sujeto que llegó en un vehículo robado horas antes.
El agresor descendió del auto, se acercó directamente al transportista y le disparó a quemarropa, sin que la víctima pudiera ofrecer resistencia. El proyectil impactó su tórax y provocó su muerte en el lugar.
El autor del ataque, identificado por la Justicia como D.G.L. (41), había llegado al lugar en un Peugeot 207 gris que había sido sustraído en las horas previas en el barrio Libertad, según las fuentes oficiales.
Tras el disparo, intentó escapar al volante de ese mismo automóvil, pero chocó al poco tiempo y abandonó el vehículo para huir a pie.
Vecinos que presenciaron el hecho alertaron de inmediato al 911, lo que permitió a la Policía iniciar un rápido operativo de búsqueda en la zona.
El criminal llegó a abordar otro vehículo en la intersección de Córdoba y Balbín, donde amenazó a otro conductor y se apoderó de una Renault Kangoo para continuar su huida.
La persecución policial se desarrolló por varias cuadras hasta que la Renault Kangoo colisionó en la zona de Cámpora y Pavón, generándose un intercambio de disparos entre el sospechoso y los efectivos del Comando de Patrullas de Merlo. A pesar de ello, el agresor logró escapar una vez más.
Tras el nuevo intento de fuga, el hombre abordó un tercer vehículo —una Citroën Berlingo— con el que intentó continuar la huida, pero finalmente volcó en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Garay. Allí fue detenido por la Policía, que lo trasladó bajo custodia a una dependencia local.
En el interior del último automóvil utilizado por el agresor se encontró un arma Astra calibre 9 milímetros que, según la fiscalía, tenía pedido de secuestro activo, lo que complica aún más su situación judicial.
En la camioneta de la víctima, los investigadores encontraron intacto un bolso con pesos y dólares que el transportista llevaba consigo y que el atacante no alcanzó a sustraer.
La fiscal Adriana Suárez Corripio dispuso la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Acosta y ordenó que el detenido —acusado de homicidio criminis causa, robo automotor agravado por el uso de arma de fuego, resistencia a la autoridad y portación ilegal de arma de guerra— permanezca a disposición de la Justicia mientras se avanza con la investigación.
El asesinato del transportista generó conmoción entre vecinos y comerciantes de la zona, que expresaron su preocupación por la violencia del episodio ocurrido a plena luz del día en una arteria con importante presencia peatonal y tránsito de vehículos.
Algunos testigos relataron el momento en que los patrulleros se sumaron al operativo y cómo la intensa movilización policial calma parcialmente los ánimos en un contexto de creciente inseguridad en distintas localidades del conurbano.
