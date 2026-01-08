Persecución policial en la General Paz por una camioneta robada: dos detenidos
Los sospechosos intentaron escapar entre el tránsito intenso, pero el seguimiento del Anillo Digital y un operativo cerrojo permitieron interceptarlos y recuperar el vehículo, que tenía pedido de secuestro vigente.
Los sospechosos, de 19 y 20 años, cuentan con importantes antecedentes delictivos.
Una intensa persecución policial se desarrolló sobre la avenida General Paz, en Buenos Aires, y terminó con la detención de dos jóvenes que circulaban en una camioneta con pedido de secuestro vigente. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Policía de la Ciudad, que actuaron tras una alerta emitida por el sistema de control vehicular.
El episodio generó momentos de tensión debido al tránsito intenso en la zona y a las maniobras realizadas por los sospechosos para intentar escapar.
Alerta delAnillo Digital
Todo se inició cuando los lectores de patentes del Anillo Digital detectaron una Toyota SW4 que figuraba como robada. El vehículo había sido denunciado poco antes en jurisdicción de la Comuna 12A, que comprende los barrios de Saavedra, Villa Urquiza, Coghlan y Villa Pueyrredón.
Los dos jóvenes quedaron detenidos a un costado de la autopista.
A partir de esa señal, los operadores del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) comenzaron a seguir el recorrido de la camioneta en tiempo real y dieron aviso a las comisarías vecinales de la zona.
Maniobras evasivasy detención
Al advertir la presencia policial, los ocupantes del rodado intentaron escapar mediante maniobras evasivas entre los autos que circulaban por la General Paz. Sin embargo, el despliegue coordinado de patrulleros permitió cerrar el cerco y reducir el margen de fuga.
Finalmente, los efectivos lograron interceptar la camioneta y obligaron a los sospechosos a detener la marcha, poniendo fin a la persecución sin que se registraran heridos.
Jóvenes detenidos y antecedentes
Los detenidos tienen 19 y 20 años y, de acuerdo con fuentes policiales, ambos cuentan con antecedentes por delitos contra la propiedad, principalmente robos y hurtos.
Operativo policial en plena General Paz tras la detección del vehículo robado.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, con intervención de la Secretaría N°125, donde se labraron actuaciones por encubrimiento y resistencia a la autoridad. La camioneta fue restituida a su propietario, mientras se investiga si los jóvenes están vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la zona norte de la Ciudad.