Murió la única sobreviviente del choque fatal en Chajarí: tenía el 95% del cuerpo quemado

La tragedia ocurrida en el acceso a la ciudad de Chajarí, Entre Ríos, sobre la ruta nacional 14, sumó una nueva y dolorosa víctima. La única sobreviviente del choque e incendio que costó la vida a cuatro integrantes de una familia falleció luego de permanecer internada en estado crítico.
Se trataba de Astrid Raquel Martínez, una adolescente de 17 años que luchó por su vida durante varios días en el Hospital San Martín de Paraná, donde finalmente murió a causa de las gravísimas lesiones sufridas.
Cuadro clínico irreversible
Las autoridades médicas confirmaron el fallecimiento de la joven tras 48 horas de agonía, producto de quemaduras que afectaban aproximadamente el 95% de su cuerpo. Desde su ingreso al hospital, Astrid permaneció en coma, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado.
Pese al esfuerzo del equipo médico y a las intervenciones realizadas, el estado de salud de la adolescente era irreversible, lo que derivó en su muerte frente a la gravedad de las lesiones.
El accidente en la ruta 14
El siniestro ocurrió durante el fin de semana, a pocos metros del ingreso a Chajarí. Según reconstruyeron fuentes oficiales y medios locales, la familia viajaba desde General Roca, Río Negro, hacia Misiones, donde planeaban pasar sus vacaciones.
El vehículo, un Volkswagen Suran, rozó el guardarraíl, perdió el control, volcó y se incendió casi de inmediato. Al llegar al lugar, personal policial y bomberos encontraron el auto completamente calcinado.
Las víctimas fatales
En el interior del vehículo murieron Carmen Techeira, de 44 años; sus hijas Gabriela Liz Martínez, de 20, y Omaira Ruth Martínez, de 17; y su hermano David Techeira, de 30 años. Astrid había sido la única en ser rescatada con vida, aunque con heridas de extrema gravedad.
La muerte de la adolescente convirtió el episodio en una tragedia total para la familia, que había iniciado el viaje con destino turístico y terminó en uno de los hechos viales más impactantes de los últimos días en la región.