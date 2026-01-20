Remedios de Escalada: un adolescente 12 años murió durante una persecución policial

El hecho se inició cuando personal policial intentó detener a un Fiat Uno para identificar a sus ocupantes. Lejos de frenar, los jóvenes aceleraron y, según la información oficial, comenzaron a efectuar disparos durante la fuga.
El episodio ocurrió en la madrugada de este martes, cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno que escapó a los tiros. La búsqueda terminó en Puerta 8, donde hallaron al adolescente muerto dentro del auto.
El hecho se inició cuando personal policial intentó detener a un Fiat Uno para identificar a sus ocupantes. Lejos de frenar, los jóvenes aceleraron y, según la información oficial, comenzaron a efectuar disparos durante la fuga.
Los agentes respondieron y se desplegó una persecución por distintas calles, que se extendió hasta el Barrio de Emergencia Puerta 8. Allí el vehículo quedó abandonado en medio de la tensión del operativo.
En el lugar, al menos dos sospechosos armados descendieron del auto y escaparon corriendo. En el interior del Fiat Uno, en tanto, quedó un adolescente sin vida, de 12 años, cuya muerte fue constatada minutos después.
Con el avance de las actuaciones, las autoridades confirmaron que el menor registraba antecedentes por encubrimiento, con un hecho fechado a fines de octubre del año pasado, según detallaron fuentes judiciales.
La investigación quedó en manos de la UFI N°6, que ordenó que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional. También se dispuso el relevamiento del auto y el análisis del material hallado en la escena.
Dentro del vehículo se secuestraron varias vainas servidas, mientras continúa la búsqueda de los cómplices que lograron escapar. Por el momento, no se informaron detenciones vinculadas directamente al caso.
Respecto del personal policial actuante, se indicó que no se adoptó temperamento restrictivo en su contra mientras se completan las medidas de rigor y se reconstruye la secuencia del enfrentamiento.
El caso volvió a poner el foco en la violencia armada en territorio bonaerense y en la complejidad de intervenciones nocturnas que, en cuestión de minutos, pueden terminar con un saldo irreversible.