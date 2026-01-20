Operativo nocturno

Remedios de Escalada: un adolescente 12 años murió durante una persecución policial

El episodio ocurrió en la madrugada de este martes, cuando efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un Fiat Uno que escapó a los tiros. La búsqueda terminó en Puerta 8, donde hallaron al adolescente muerto dentro del auto.