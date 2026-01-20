Tribunales de Santa Fe

Un ‘corte’ a la extorsión: peluquero pagó más de $ 4 millones a quienes lo amenazaron con arruinarle la vida

Un hombre de 45 años quedó en prisión preventiva este lunes por haber solicitado, junto a su pareja, reiterados pagos a cambio de no dañar a su familia ni su reputación. Para la Fiscalía se trató de “una dinámica diaria de persecución psicológica” y “temor constante”.