Declaración en redes

“La mujer nunca estuvo inconsciente”: Martita Fort habló tras el accidente en Palermo

La hija de Ricardo Fort rompió el silencio luego del choque en el que atropelló a una mujer de 89 años. A través de sus redes sociales, dio detalles del hecho y desmintió versiones sobre el estado de salud de la víctima.