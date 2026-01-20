“La mujer nunca estuvo inconsciente”: Martita Fort habló tras el accidente en Palermo
La hija de Ricardo Fort rompió el silencio luego del choque en el que atropelló a una mujer de 89 años. A través de sus redes sociales, dio detalles del hecho y desmintió versiones sobre el estado de salud de la víctima.
El pasado sábado, Martita Fort, hija del fallecido empresario Ricardo Fort, protagonizó un accidente de tránsito en el barrio porteño de Palermo. El episodio se desarrolló en dos tramos: primero, su vehículo colisionó con una moto; poco después, embistió a una mujer de 89 años que cruzaba la calle.
Ambos hechos ocurrieron a pocas cuadras de distancia y generaron una inmediata intervención del personal policial y del SAME, que asistió a la mujer y la trasladó al Hospital Rivadavia como medida preventiva.
Martita Fort, hija del fallecido empresario Ricardo Fort.
Relato desde el lugar del hecho
La periodista Pilar Smith, que se encontraba cerca del lugar en ese momento, relató lo sucedido para el programa LAM. Según su testimonio, el motociclista admitió haber tenido la culpa en el primer incidente, mientras que en el segundo hecho, Martita no habría visto a la mujer cruzar por la presencia de un auto estacionado en doble fila que obstruía la visión.
La mujer atropellada no habría cruzado por una senda peatonal, sino a mitad de cuadra, lo que habría contribuido al desenlace.
Días después del accidente, y tras la fuerte exposición mediática del caso, Martita Fort se pronunció públicamente por primera vez a través de sus historias de Instagram. En su publicación, desmintió categóricamente que la mujer haya perdido el conocimiento tras el impacto.
“La mujer no se fue inconsciente en la ambulancia. Fue un traslado por prevención. La señora estaba consciente y declaró ante la Policía en el lugar del hecho”, aseguró la joven de 19 años.
Su mensaje buscó llevar claridad y calmar las especulaciones surgidas en redes sociales y programas de televisión.
El descargo de Martita Fort en su Instagram.
¿Habrá consecuencias legales?
Hasta el momento, no se han conocido detalles sobre una causa judicial en curso ni tampoco parte médico oficial sobre el estado de salud de la mujer, aunque se informó que fue dada de alta sin lesiones de gravedad.
Fuentes vinculadas al caso confirmaron que la Policía tomó declaraciones en el lugar y que los peritajes viales serán clave para definir eventuales responsabilidades.
El hecho generó una gran repercusión en redes sociales debido al perfil público de Martita Fort, quien se ha mantenido relativamente alejada de los escándalos y la exposición constante que caracterizó la vida mediática de su padre.
Este incidente marcó una de las primeras veces en que la joven se ve envuelta en una controversia pública con semejante nivel de atención.