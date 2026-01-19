Polémica por un video de Felipe Fort conduciendo a alta velocidad y usando el celular para filmarse
Las imágenes, difundidas en redes sociales, generaron cuestionamientos por la conducta al volante y reavivaron el debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas al compartir este tipo de contenidos.
Felipe Fort encendió las redes mientras conducía por Miami. Foto: Instagram/@felipe_fort
Un video difundido en redes sociales volvió a poner en el centro de la escena a Felipe Fort, uno de los hijos del empresario Ricardo Fort. En las imágenes se lo observa al volante de un auto de alta gama, circulando por una autopista de Estados Unidos mientras se graba con su teléfono celular, una conducta que generó críticas y reavivó el debate sobre la imprudencia al volante.
Un video que encendió la polémica
El episodio salió a la luz a partir de una publicación realizada por el propio Felipe Fort en sus redes sociales. En el registro audiovisual se lo ve manejando un vehículo deportivo por una autopista de Miami, con una mano en el volante y la otra sosteniendo el celular.
Si bien en el video no se observa el velocímetro, el desplazamiento del vehículo sugiere una velocidad elevada, lo que fue interpretado por muchos usuarios como una conducta riesgosa.
Según el Departamento de Seguridad Vial de Florida, la velocidad máxima permitida en autopistas del estado —incluida el área de Miami— es de 70 millas por hora, equivalentes a 113 kilómetros por hora.
La falta de referencia visual concreta sobre la velocidad exacta no impidió que el video generara cuestionamientos, especialmente por el hecho de que el conductor se encontraba utilizando el teléfono celular mientras manejaba.
Críticas por la conducción imprudente
Usuarios de distintas plataformas expresaron su preocupación por la naturalización de este tipo de conductas, sobre todo cuando se trata de figuras públicas con llegada a miles de seguidores. El uso del celular al volante y el exceso de velocidad figuran entre las principales causas de accidentes de tránsito, de acuerdo con organismos de seguridad vial.
Hasta el momento, Felipe Fort no realizó declaraciones públicas para aclarar el contexto del video ni responder a las críticas.
Hasta ahora, ambos estuvieron viviendo entre Argentina y Miami, la ciudad estadounidense tan favorecida por su difunto padre.
Exposición en redes y responsabilidad
No es la primera vez que los hijos de Ricardo Fort quedan en el foco mediático por contenidos vinculados a su vida personal. Con una fuerte presencia en redes sociales, suelen compartir imágenes de viajes, autos de lujo y experiencias cotidianas.
En este caso, el episodio reabrió el debate sobre los límites de la exposición personal y la responsabilidad que implica difundir imágenes que pueden promover conductas peligrosas.
Más allá de que no se pueda determinar con exactitud la velocidad a la que circulaba el vehículo, el video protagonizado por Felipe Fort volvió a poner en agenda la discusión sobre seguridad vial y el uso del celular al volante. Una práctica que, aun fuera del país, genera preocupación y cuestionamientos cuando se vuelve pública.