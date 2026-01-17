Meghan Markle y el príncipe Harry reviven su historia de amor con un video familiar grabado por su hija

Meghan Markle sorprendió a seguidores este sábado al publicar en Instagram una nostálgica combinación de recuerdos de su relación con el príncipe Harry: una foto inédita de 2016 junto a un tierno video actual de los duques bailando, captado por su hija la princesa Lilibet, en un gesto que celebra tanto su historia personal como una tendencia global en redes sociales.
Un viaje al pasado y el presente
La duquesa de Sussex se sumó recientemente al fenómeno viral en redes conocido como “2026 es el nuevo 2016”, que invita a usuarios y celebridades a rescatar recuerdos emblemáticos de hace una década.
En su publicación, Meghan compartió una fotografía de 2016 tomada durante una de sus primeras citas con Harry, un período que marcó el inicio de una relación que años más tarde se consolidó en matrimonio. Aquel viaje por Botsuana, donde pasaron tiempo juntos en un entorno natural y sin la atención mediática que los acompañaría luego, suele ser recordado por la pareja como un momento clave en su conexión.
El video familiar que enterneció a sus seguidores
Junto a la imagen del pasado, Meghan incluyó un video actual en blanco y negro donde ella y Harry aparecen bailando descalzos en el césped del jardín de su casa en Montecito, California. El clip fue filmado por su hija Lilibet Diana, de cuatro años, a quien Meghan acreditó como “camarógrafa” en un gesto que rápidamente enterneció a miles de seguidores en todo el mundo.
La grabación, espontánea y familiar, muestra a la pareja disfrutando de un momento íntimo lejos de las cámaras y las obligaciones públicas, reforzando la imagen de una familia unida y feliz en su vida cotidiana.
En el texto que acompaña la publicación, Meghan escribió:
“Cuando 2026 se siente igual que 2016… tenías que estar allí. Crédito: nuestra hija”, subrayando el valor sentimental tanto del recuerdo como del gesto creativo de Lilibet.
Harry y Meghan se conocieron en julio de 2016. REUTERS/Mark Blinch
La historia que marcó un amor
Harry y Meghan se conocieron en julio de 2016, tras una cita a ciegas arreglada por amigos en común. A partir de ese momento, se fue consolidando una relación que rápidamente trascendió el plano privado, combinando viajes, experiencias personales y, con el tiempo, una intensa atención mediática global.
La pareja se comprometió en noviembre de 2017 y contrajo matrimonio en mayo de 2018 en la Capilla de St. George, en el Castillo de Windsor. Desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos, Archie y Lilibet, y eligieron en 2020 dar un paso atrás respecto a sus obligaciones reales para construir una vida más privada y proyectos personales en Estados Unidos.
la pareja se comprometió en noviembre de 2017 y contrajo matrimonio en mayo de 2018. REUTERS/Damir Sagolj
Repercusiones y reacciones
La publicación de Meghan se convirtió rápidamente en una de las más comentadas del día en Instagram, acumulando miles de “me gusta” y comentarios de admiración por parte de seguidores de los duques y usuarios de todo el mundo. Muchos destacaron la ternura que despierta ver a una familia real en un momento cotidiano, destacando también la originalidad de la participación de Lilibet como videógrafa.
Este tipo de publicaciones forman parte de una tendencia más amplia en redes sociales que mezcla nostalgia, vida personal y conexión directa con los seguidores, algo que Meghan y Harry han explorado en distintas ocasiones desde que comenzaron a compartir aspectos de su vida familiar a través de plataformas digitales.
Con su reciente publicación, Meghan Markle no solo celebró una década de historia junto al príncipe Harry, sino que también ofreció una ventana íntima a su vida familiar actual, reforzada por la presencia creativa de su hija Lilibet. En un mundo saturado de contenidos cuidadosamente producidos, este momento espontáneo y personal se destacó por su sencillez, afecto y autenticidad, conectando con audiencias de todo el planeta.