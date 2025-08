“Todo es falso”

El príncipe Harry negó haber golpeado en la cara al duque de York

Según un nuevo libro -The Rise and Fall of the House of York-, hace 12 años el actual duque de Sussex le dejó con la nariz ensangrentada tras una acalorada discusión a su tío, Andrés de York, una acusación que acaba de desmentir su portavoz.