Céline Dion llegó a TikTok por pedido de sus hijos: "Cool"
La cantante canadiense anunció que empezará a gestionar personalmente su red social, impulsada por sus hijos. Prometió videos “uno a la vez” y un contenido más cercano, distinto al tono habitual de sus redes.
Céline Dion decidió dar un paso más en el mundo TikTok: aunque ya tenía un perfil activo, ahora anunció que será ella quien esté detrás de la cuenta, con contenidos pensados especialmente para esa plataforma. La movida, según contó, nació a partir de un pedido insistente de sus hijos adolescentes.
La artista explicó que hasta el momento su presencia en TikTok estaba principalmente gestionada por su equipo digital, con publicaciones más “de archivo” y mensajes protocolares. Pese a eso, el perfil ya contaba con una base enorme de seguidores, lo que terminó de empujarla a involucrarse de manera directa.
A través de un mensaje en X, Dion ironizó con la escena del “cambio de mando”: dijo que su equipo le aseguró que se encargaría de todo, pero que luego le devolvieron el teléfono y “desaparecieron en silencio”, dando a entender que ahora le toca aprender y manejarse sola.
El posteo de Celine Dion en sus redes.
En su primer video “como tiktoker”, se presentó con humor y relató la charla familiar que la convenció: “Tengo hijos… y me dicen que tengo que meterme en TikTok”, contó, entre la sorpresa y la risa, mientras se declaraba lista para ir entendiendo “este mundo” de a poco, video por video.
La cantante también se hizo eco de un fenómeno reciente: la viralización de sus canciones en la plataforma y la idea de que volvió a estar “cool” para la audiencia joven. Con ese guiño, prometió mostrar un costado más íntimo y cercano, con publicaciones distintas a las de su imagen más cuidada en otras redes.