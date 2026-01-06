Crece la expectativa por un posible show gratis de Shakira en Copacabana

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” consolidó a Shakira como una de las figuras musicales más convocantes del momento. Tras su paso por la Argentina en marzo y diciembre del año pasado, comenzaron a circular versiones que indican que la artista colombiana estaría involucrada en la organización de un evento especial en Brasil, que podría tener características muy particulares.
De acuerdo a la información publicada por Vanity Brasil, la presencia de Shakira en ese país tendría un formato diferente al habitual. Las negociaciones para una actuación en San Pablo, en el estadio Morumbí, habrían sido dejadas de lado. Según el medio, la decisión estaría vinculada a una cláusula de exclusividad con el festival Todo Mundo no Rio.
El evento se realiza en la zona de Copacabana y se caracteriza por convocar a artistas internacionales para espectáculos masivos, ante una multitud, y de acceso abierto. En ese contexto, la agenda de la cantante habría sido bloqueada para que su visita a Brasil se concentre únicamente en Río de Janeiro, en el marco de ese festival.
Si finalmente se concreta, la presentación se sumaría a una serie de recitales históricos realizados en ese escenario, donde en ediciones anteriores se presentaron figuras de alcance global como The Rolling Stones, Madonna y Lady Gaga, siempre con una fuerte repercusión internacional.
Shakira en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires.Crédito: REUTERS.
El éxito de lagira mundial
El posible recital en Brasil llega luego de una etapa especialmente exitosa para Shakira. La gira “Las Mujeres Ya No Lloran” pasó por la Argentina en dos tramos distintos y dejó funciones agotadas. En diciembre, la artista regresó para cerrar su recorrido con tres shows consecutivos en el estadio de Vélez, donde desplegó una puesta en escena imponente y un repertorio que recorrió toda su carrera.
Desde sus primeras canciones hasta sus producciones más recientes, el espectáculo fue diseñado como un viaje por distintas etapas de su trayectoria, con un fuerte vínculo emocional con el público. Cada presentación estuvo marcada por la energía sobre el escenario y la respuesta constante de los fanáticos.
Durante esos conciertos, la cantante expresó su cercanía con la audiencia local y destacó el vínculo que mantiene desde hace años. Ese ida y vuelta se convirtió en uno de los puntos centrales de los shows y reforzó el impacto de su regreso.
Shakira durante su presentación en el Campo Argentino de Polo. Crédito: REUTERS.
HomenajeenArgentina
Uno de los momentos más destacados de las presentaciones en Vélez fue el homenaje a Gustavo Cerati. Shakira recordó la amistad que los unió y la conexión artística que compartieron. El tributo se dio durante la interpretación de “Día especial”, canción que ambos coescribieron y coprodujeron.
Mientras sonaba el tema, las pantallas del estadio proyectaron una imagen emblemática del músico argentino, generando un clima de fuerte emoción entre los presentes. El gesto fue recibido con una ovación y se convirtió en uno de los pasajes más recordados de la gira en el país.
La relación entre ambos artistas trascendió una colaboración puntual. A lo largo de los años, compartieron proyectos, anécdotas y una admiración mutua que quedó reflejada en ese homenaje.
Por el momento, no hubo confirmaciones oficiales sobre fechas ni detalles, pero la información publicada indica que la artista estaría evaluando una presentación única, en el marco de un festival que prioriza la exclusividad y el impacto global. De concretarse, se trataría de uno de los shows más multitudinarios de su carrera reciente.