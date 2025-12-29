Laurita Fernández reabre su corazón y confirmó su nuevo romance con un polista argentino

A seis meses de su separación de Claudio “Peluca” Brusca, Laurita Fernández blanqueó públicamente que está iniciando una nueva relación sentimental con Matías Busquet, un polista argentino ajeno al mundo de la farándula, en una etapa que la conductora y actriz describe como reciente y cargada de ilusión.
La conductora y bailarina decidió compartir con los medios detalles de su vida sentimental actual. En una entrevista la artista confirmó que se encuentra en un vínculo amoroso que comenzó hace poco, marcando una nueva etapa luego de su separación de Claudio “Peluca” Brusca hace seis meses.
“Es muy reciente, muy poquito. Hay ganas de seguir conociéndonos”, contó Fernández al hablar sobre este nuevo romance, subrayando que se trata de un proceso en sus primeras etapas, sin presiones ni definiciones abruptas.
Matías Busquet, un polista argentino ajeno al mundo de la farándula, sería la nueva pareja de Fernández.
¿Quién es la nueva pareja?
Aunque Laurita no había hecho pública la identidad de su acompañante en un comienzo, trascendió que se trataría de Matías Busquet, un polista argentino de trayectoria internacional que se desempeña en el mundo del polo y que mantiene un perfil bajo fuera de los medios de comunicación.
Según relatos del entorno y medios especializados, Fernández y Busquet habrían sido vistos juntos en momentos significativos, como en el recital de Shakira en el estadio de Vélez y en la celebración del cumpleaños número 35 de la conductora, lo cual alimentó las especulaciones previas a su confirmación pública. La palabra de Laurita: expectativas y cambios
En diálogo con la prensa, Laurita expresó que su forma de encarar las relaciones amorosas ha cambiado con el tiempo. Históricamente reservada con su vida privada, aseguró que esta vez eligió vivir el vínculo con mayor espontaneidad: “Siempre fui muy estructurada, de conocer a alguien puertas adentro. Esta vez elegí no perderme planes divertidos ni cosas espontáneas”.
La conductora también reconoció que al principio la exposición mediática generó cierta tensión, pero que con el transcurso de los días logró relajarse y permitirse disfrutar del proceso: “Estaba un poco tensa, paranoica, mirando todo, hasta que dije: ‘Está bueno, ¿por qué no me animé antes?’”.
Laurita junto a su ex, el productor Claudio “Peluca” Brusca.
Datos curiosos del inicio del vínculo
Laurita compartió una anécdota sobre cómo se reconectaron: según contó, Matías le había enviado un mensaje hace varios años que ella dejó pasar, y fue recién hace poco, en circunstancias de la vida cotidiana, que volvieron a coincidir y comenzaron a conocerse. “La vida nos volvió a cruzar hace poquito”, resumió la artista.
Sobre su pareja, destacó un punto que considera clave: él no pertenece al mundo del espectáculo y comprende a la perfección el trabajo que ella realiza, lo cual para Fernández representa un equilibrio fundamental para avanzar en esta relación.
Tras un período de introspección y trabajo en lo profesional y personal, Laurita Fernández parece transitar una etapa más madura de su vida amorosa, en la que prioriza la autenticidad, la conexión y la espontaneidad. Más allá de los flashes mediáticos, la artista apuesta por conocerse y disfrutar el presente junto a alguien que comparte su energía y visión de la vida.