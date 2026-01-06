Sofi Martínez no convenció con las mollejas y quedó eliminada de MasterChef Celebrity

El 2026 empezó con emociones fuertes en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe): en la primera gala de eliminación del año, Sofi Martínez quedó fuera de competencia tras no lograr convencer al jurado con su preparación, basada en mollejas.
La periodista deportiva se convirtió en la primera eliminada de 2026 en el certamen de cocina, tras una gala de alta tensión marcada por un desafío con mollejas de corazón y devoluciones sin margen para errores.
La gala, emitida este lunes, tuvo como consigna central trabajar con un ingrediente exigente: mollejas de corazón, que demandaron técnica, cocción precisa y una presentación acorde a una instancia decisiva.
A la eliminación llegaron con delantal negro Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofía “La Reini” Gonet, Claudio “El Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, Marixa Balli y la propia Sofi Martínez. Desde el arranque, el jurado —Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis— dejó en claro que no habría margen para fallas.
Tras la degustación inicial, los chefs destacaron el desempeño de La Joaqui, La Reini y Evangelina Anderson, que resolvieron el desafío con mayor solvencia y subieron al balcón. Más tarde, Marixa Balli y el Turco Husaín también recibieron devoluciones positivas y continuaron en competencia.
La tensión creció cuando el jurado dejó en el frente a Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez y Sofi Martínez, señalando que los tres platos tenían errores importantes. Ian fue el primero en ser salvado y el mano a mano final quedó entre Miguel Ángel y Sofi.
Sofi presentó una “picada” de mollejas que, según la evaluación, tuvo problemas de cocción y una presentación desordenada, con agregados que no estuvieron a la altura de una gala de eliminación; incluso Martitegui decidió no probar una parte por considerar que no estaba correctamente cocida. Tras deliberar, Betular anunció la decisión: Sofi Martínez debió dejar su delantal y abandonar el reality, en una despedida emotiva con elogios del jurado y de sus compañeros.