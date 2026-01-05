Daniela Christiansson rompió el silencio sobre su vínculo con Wanda Nara
En una entrevista televisiva, la modelo sueca, actual pareja de Maxi López, se refirió por primera vez a su relación con la mediática. Aseguró que no hay conflicto, pero que no existe una amistad: "Nos vimos solo en fiestas de los chicos".
Desde Ginebra, Suiza, donde vive junto a Maxi López y la hija que tienen en común, Daniela Christiansson habló con Marley durante una emisión del programa Por el mundo. Allí fue consultada sobre cómo se lleva con Wanda Nara, ex pareja del exfutbolista y madre de sus tres hijos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto.
"Nos vimos solo en fiestas de los chicos", respondió Christiansson con honestidad. Y fue aún más precisa: “No la conozco”, dijo sobre la empresaria argentina.
Al preguntarle si habían tenido alguna conversación durante esos encuentros familiares, Christiansson fue clara: “No. Maxi decía que era mejor mantener distancia”. La modelo dejó en claro que no hay enemistad, pero tampoco un vínculo construido: “No somos amigas, pero tampoco somos enemigas. Está todo bien”.
En la misma entrevista, Maxi López intervino para apoyar la postura de su pareja y desdramatizar el vínculo entre ambas mujeres. “No somos una familia ensamblada como tal, no todos tienen que ser mejores amigos”, explicó el exjugador.
“Nos cruzamos en los cumpleaños de los chicos, lo justo y necesario”, afirmó. Y con algo de humor, agregó: “Hay que mantener una distancia recomendable”. Según López, esta dinámica les permite a todos preservar la armonía familiar, enfocándose en el bienestar de los hijos.
La separación entre Wanda Nara y Maxi López, seguida de su escandalosa relación con Mauro Icardi, convirtió al trío en uno de los más mediatizados de los últimos años. Cada movimiento personal, familiar o profesional ha sido registrado por la prensa, lo que llevó a una exposición constante.
En ese contexto, la declaración de Christiansson cobra especial valor, ya que representa una voz ajena al conflicto inicial que prefiere mantener la discreción y priorizar un entorno estable.
Antecedentes de un vínculo complejo
La historia entre Maxi López y Wanda Nara estuvo marcada durante años por escándalos mediáticos, disputas judiciales y tensiones por la tenencia y crianza de sus hijos. A eso se sumó la exposición que tuvo el triángulo amoroso que incluyó a Mauro Icardi, actual pareja de Wanda, y que generó fricciones tanto en lo personal como en lo deportivo.
En ese contexto, Daniela Christiansson mantuvo siempre un perfil bajo. A pesar de su rol en la nueva vida de Maxi López, evitó declaraciones públicas o enfrentamientos. Su reciente testimonio refuerza esa postura: apuesta por la calma, la distancia saludable y el respeto, en beneficio de la estabilidad emocional de la familia ensamblada.
Aunque la relación entre Wanda Nara y Daniela Christiansson no es cercana, ambos protagonistas coinciden en la importancia de sostener un entorno sano y respetuoso, especialmente en los momentos compartidos por los hijos. Las declaraciones buscan dejar en claro que no hay conflictos abiertos, y que las decisiones están guiadas por la prudencia y el respeto mutuo.