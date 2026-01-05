“No somos ni amigas ni enemigas”

Daniela Christiansson rompió el silencio sobre su vínculo con Wanda Nara

En una entrevista televisiva, la modelo sueca, actual pareja de Maxi López, se refirió por primera vez a su relación con la mediática. Aseguró que no hay conflicto, pero que no existe una amistad: "Nos vimos solo en fiestas de los chicos".