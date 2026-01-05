Noche de “mercado extremo” en MasterChef: quiénes se salvaron y quiénes quedaron con delantal negro

Este domingo, MasterChef Celebrity tuvo “La noche de última chance” por Telefe y dejó la mesa servida para la undécima gala de eliminación de este lunes. La emisión contó con la presencia de Maru Botana como jurado invitada, en reemplazo de Damián Betular.
Con delantal gris, varios participantes llegaron al programa con la obligación de lucirse para evitar el riesgo máximo. La consigna era clara: necesitaban destacarse para aspirar al balcón o, al menos, no quedar marcados rumbo a la eliminación.
En esta instancia compitieron Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, el Turco Husaín, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Sofi Martínez y Sofía “la Reini” Gonet, todos con la misma meta: seguir una semana más en el reality.
El desafío de la noche consistió en presentar un plato libre, armado con los ingredientes que cada uno logró reunir en el "mercado extremo". La prueba puso el foco en la creatividad y en la ejecución final, con el jurado evaluando aciertos y errores sin margen para distracciones.
Según la devolución, las presentaciones más flojas —o menos logradas— fueron las de Sofi Martínez, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín y Sofía “la Reini” Gonet. Los cuatro se llevaron el delantal negro y quedaron directo en la gala de eliminación.
En el otro extremo quedaron Ian Lucas, Evangelina Anderson y Chino Leunis. Pero el balcón era para uno solo: el jurado eligió a Leunis, que se aseguró una semana más. Anderson e Ian Lucas, en cambio, deberán jugarse la permanencia este lunes junto al resto de los delantales negros.