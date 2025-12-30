Tras un mano a mano con Andy Chango, Momi Giardina quedó eliminada de Masterchef Celebrity

Momi Giardina se despidió de MasterChef Celebrity en una gala de eliminación cargada de tensión y emoción, luego de una semana atravesada por cambios en la programación por las fiestas. El reality de Telefe volvió a encender sus hornallas y cerró el año con una definición que sorprendió a los fanáticos.
En el desafío decisivo, Momi llegó al mano a mano final frente a Andy Chango. Los dos quedaron en la cuerda floja tras una noche con devoluciones exigentes y, finalmente, el jurado los llamó al frente por las peores performances de la jornada.
El detalle que terminó inclinando la balanza fue técnico: al momento de cortar y evaluar el plato, el jurado detectó que el atún no estaba correctamente picado, un punto clave del armado que Momi defendió, pero que resultó determinante en la decisión.
Con el veredicto confirmado, Betular anunció que quien debía abandonar la competencia era Momi. Antes de irse, Andy Chango le dio su clásico “beso de la muerte”, un gesto que se repite como cábala en el programa y que volvió a quedar asociado al resultado final.
Ya fuera de juego, la humorista habló conmovida: agradeció al jurado y a sus compañeros, dijo que entró “con mucho miedo” porque la cocina la tenía “anulada” y resumió su paso por el certamen con una imagen que pegó fuerte: “Me voy con una olla llena de amigos… fui muy feliz”.
En paralelo, la gala también estuvo atravesada por movimientos dentro del ciclo, como el anuncio de Maxi López de que debía ausentarse por un viaje, en una noche que combinó despedidas y emoción.