En plena polémica con Martín Migueles, Wanda Nara estalló en redes: “Tengo 24 cm de razones...”

Wanda Nara regresó a Buenos Aires tras unos días de descanso en Punta del Este y, ya de vuelta en la rutina, estalló con un fuerte descargo en redes sociales contra quienes pusieron en duda su relación con el empresario Martín Migueles.
La empresaria reaccionó tras las versiones que instalaron una supuesta infidelidad de su novio: publicó un mensaje con doble sentido, apuntó a “pruebas falsas” y luego eliminó el posteo.
El trasfondo, según se viene comentando en medios, es la polémica que rodeó al vínculo en las últimas semanas, después de que la modelo Claudia Ciardone hiciera públicos chats que serían comprometedores, en los que Migueles habría insistido en concretar un encuentro.
En un posteo que más tarde eliminó, Wanda cuestionó el interés de personas ajenas a su círculo y lanzó una frase directa con tono irónico: dijo que no entiende cómo gente que “no tiene relación” con ella, ni es su amiga, “se preocupa tanto” por su bien.
La parte más comentada llegó con el remate de doble sentido: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”, escribió, en un guiño que muchos leyeron como una defensa pública de su presente sentimental.
En el cierre, la empresaria apuntó a las supuestas evidencias que circularon y sostuvo que se trató de un intento de ensuciarla: pidió que “se ocupen de sus vidas” y afirmó que hablar mal “sin pruebas o con pruebas falsas” dice más de quien lo hace que de ella.