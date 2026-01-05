Escándalo en Punta del Este: un periodista denunció amenazas tras un tenso cruce con el novio de Wanda Nara

Un episodio de alto voltaje se vivió en Punta del Este durante las vacaciones de verano, cuando Martín Migueles —pareja de Wanda Nara— protagonizó un fuerte cruce con el periodista Gustavo Descalzi. El intercambio quedó registrado en un video que circuló en redes y generó repercusión por el tono intimidante con el que el empresario reaccionó ante la presencia del cronista en un shopping del balneario.
Las imágenes muestran a Migueles acercándose visiblemente molesto hasta la camioneta donde estaba Wanda junto a sus hijas. Allí, increpó a Descalzi con frases que llamaron la atención por su agresividad: “¿Te hacés el gracioso en la puerta de la casa de Wanda? Ahora te la vas a ver conmigo. Termino esto y te voy a buscar”, se lo escucha decir, mientras el periodista intenta bajar la tensión sin demasiado éxito.
Según se mencionó tras la viralización, el trasfondo del enojo estaría vinculado a la cobertura mediática sobre una presunta crisis entre Migueles y la conductora, luego de que trascendieran supuestos mensajes privados enviados a Claudia Ciardone. Ese clima previo, de acuerdo con esa versión, habría dejado el terreno listo para que el encuentro casual terminara de explotar.
Después del revuelo, Descalzi contó su versión en el programa Infama. Relató que se acercó a saludar, pero que la recepción fue fría desde el arranque: “Lo fui a saludar y ya me atendió mal. Ni siquiera me tiró la mano”, dijo, y agregó que incluso alguien le advirtió que Migueles estaba “chinchudo” antes del cruce directo.
El cronista insistió en que no buscaba generar contenido ni filmar la escena: aseguró que estaba sin cámara y que había prometido no grabar nada, que solo quería saludar y preguntar si Wanda estaba bien. También remarcó que Migueles se metió en la conversación y repitió la frase “te voy a ir a buscar”, lo que interpretó como un intento de intimidación; para Descalzi, el empresario “vino a provocarlo” y actuó porque “está incómodo”.