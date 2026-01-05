"Termino esto y te voy a buscar”

Escándalo en Punta del Este: un periodista denunció amenazas tras un tenso cruce con el novio de Wanda Nara

Un video captó el tenso momento en un shopping del balneario uruguayo: Martín Migueles increpó al periodista Gustavo Descalzi frente a la camioneta donde estaba Wanda Nara con sus hijas. Después, el cronista dio su versión en TV.