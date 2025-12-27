Wanda Nara y la polémica por los mensajes de su novio con otra famosa: qué pasó según las capturas
Un nuevo capítulo de tensión rodea a la conductora de Master Chef: se filtraron chats entre Martín Migueles, y la mediática Claudia Ciardone. La versión de la tercera en discordia y la reacción de Nara en redes sociales. ¿Crisis definitiva o solo un rumor más?
Un nuevo capítulo turbulento sacude la vida sentimental de Wanda Nara: mensajes privados intercambiados entre su novio, Martín Migueles, y la mediática Claudia Ciardone se filtraron en los medios, desatando acusaciones de coqueteo y tensiones públicas mientras la pareja enfrenta fuertes versiones de crisis.
Qué ocurrió y quiénes están implicados
El escándalo estalló tras la difusión de capturas de chats y audios en los que Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, le escribe recientemente a Claudia Ciardone, con mensajes que algunos interpretan como coqueteos y propuestas de verse.
Según la conductora Yanina Latorre, los mensajes —que habrían ocurrido hace aproximadamente un mes— muestran a Migueles insistiendo en “vernos”, “querer verte” y proponiendo tomar un café, lo que encendió las alarmas ante la posibilidad de que esto ocurriera mientras mantenía una relación con Nara.
Este episodio llegó en un momento en que Wanda había celebrado públicamente seis meses de noviazgo con Migueles, una relación que había sido blanqueada en redes sociales con postales románticas.
La versión de Claudia Ciardone
Claudia Ciardone confirmó que Migueles le escribió mensajes, aunque aclaró que no fue una relación sentimental reciente. Según su relato, ella y el empresario habían tenido un vínculo hace cerca de un año y medio, cuando salieron durante unos tres meses.
Ciardone detalló que él le pidió perdonar un bloqueo previo y le propuso encontrarse, incluso llegando a enviarle la dirección de su casa para verse en persona. Ella rechazó la invitación y afirmó que solo quería evitar conflictos, aconsejándole a Wanda que esté “atenta a todo para que no le pase lo mismo que a mí”.
Cómo reaccionó Wanda Nara
Frente a las versiones de infidelidad, Wanda Nara no eliminó las publicaciones con Migueles ni confirmó una separación inmediata. De hecho, según publicaciones difundidas en redes sociales y en medios, la mediática mostró una foto con su novio en la que él la acompaña en un vuelo de regreso a Argentina, lo que sugiere que, por el momento, la pareja no habría terminado.
Sin embargo, la difusión de los chats comprometidos y la exposición mediática del conflicto abonan un terreno de tensión y especulación pública sobre el futuro de la relación.
El rol de los medios y las redes sociales
Este episodio vuelve a poner de manifiesto la intersección entre la vida privada de figuras públicas y la cobertura mediática, en un contexto en el que los mensajes privados, capturas de pantalla y versiones filtradas se transforman en materia de debate abierto en programas de espectáculos y redes sociales.
Los seguidores de Wanda Nara, así como críticos y comentaristas del espectáculo argentino, han convertido el tema en uno de los más comentados en plataformas digitales durante los últimos días.
El escándalo por los mensajes entre Martín Migueles y Claudia Ciardone representa un nuevo episodio de tensión en la vida sentimental de Wanda Nara, en un año cargado de polémicas, encuentros y desencuentros en el terreno amoroso y mediático.
Aunque no hay una confirmación oficial de ruptura, la situación expuesta reabre interrogantes sobre la solidez de la relación y su proyección en redes y en la escena pública.