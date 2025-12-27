Otro escándalo

Wanda Nara y la polémica por los mensajes de su novio con otra famosa: qué pasó según las capturas

Un nuevo capítulo de tensión rodea a la conductora de Master Chef: se filtraron chats entre Martín Migueles, y la mediática Claudia Ciardone. La versión de la tercera en discordia y la reacción de Nara en redes sociales. ¿Crisis definitiva o solo un rumor más?