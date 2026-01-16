Vuelve a Reino Unido

El príncipe Harry viaja a Londres pero no se reunirá con William y Kate: la razón detrás de la decisión

El duque de Sussex confirmó su visita a su ciudad natal pero no habrá reencuentro con su hermano ni su cuñada, quienes cumplirán compromisos oficiales en Escocia durante el mismo periodo, confirmaron fuentes oficiales. La ausencia de encuentro familiar reaviva las tensiones dentro de la monarquía británica, que aún no logra una reconciliación entre los hijos del rey Carlos III.