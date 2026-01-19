Murió Roger Allers, codirector de El Rey León y figura clave de la animación de Disney
Popular por su trayectoria en producciones animadas que marcaron al público mundial, falleció este lunes. Su partida fue confirmada por colegas y la propia compañía estadounidense que destacó su legado creativo e impacto cultural.
Allers participó en la gestación o dirección de films que se convirtieron en pilares del cine animado.
Una carrera que dejó huella en la animación mundial
Roger Allers, nacido el 29 de junio de 1949 en Rye, Nueva York,se convirtió en una figura central del llamado “Renacimiento de Disney”, la etapa en la que los estudios de animación vivieron uno de sus mayores éxitos comerciales y artísticos.
Tras estudiar Bellas Artes y dedicarse a la ilustración y la narrativa visual, Allers se integró a Walt Disney Company, donde trabajó en diferentes roles creativos que lo llevaron a colaborar en varios de los títulos más emblemáticos de la casa del ratón.
Contribuciones en clásicos de Disney
A lo largo de su carrera, Allers participó en la gestación o dirección de films que se convirtieron en pilares del cine animado:
La Sirenita
La Bella y la Bestia
Aladdín
Lilo & Stitch
El Rey León (codirigida junto a Rob Minkoff)
Su trabajo en El Rey León (1994) no solo consolidó a la película como un fenómeno global de taquilla, sino que también influyó en su posterior adaptación teatral en Broadway, por la que recibió reconocimiento adicional.
La confirmación del fallecimiento fue difundida por colegas y figuras cercanas a Allers. El supervisor de efectos visuales Dave Bossert lo recordó como “un artista y cineasta extraordinariamente talentoso, un pilar del renacimiento de la animación de Disney” y subrayó su espíritu generoso y humano.
Por su parte, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, expresó que Allers fue “un visionario creativo cuyas contribuciones perdurarán por generaciones”, destacando su comprensión del poder de la narrativa, la música y los personajes.
Para la industria de la animación, su fallecimiento marca el cierre de una era en la que la animación tradicional y la narrativa musical.
Un legado que trasciende generaciones
La influencia de Allers va más allá de El Rey León. Su trabajo en los departamentos de guion, arte y dirección contribuyó a dar forma a muchas de las historias y personajes que forman parte de la infancia de millones de espectadores alrededor del mundo.
Con su partida, la comunidad del cine y de la animación recuerda no solo al creador detrás de una de las películas más queridas de Disney, sino también a un narrador que supo combinar emoción, técnica y profundidad en cada proyecto. Su huella permanecerá tanto en la historia del cine como en los recuerdos de quienes crecieron con sus obras.