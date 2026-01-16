“En modo DJ”: Brigitte Macron apareció a pura fiesta en una discoteca de Disneyland

Brigitte Macron, esposa del presidente Emmanuel Macron, volvió a ser tendencia tras la difusión de videos donde se la ve mezclando música y bailando en Disneyland París, rodeada de jóvenes y en un clima de celebración.
La primera dama de Francia fue grabada detrás de una mesa de mezclas y bailando en Disneyland París, en el marco de la campaña solidaria Pièces Jaunes. Las imágenes circularon en redes y dispararon comentarios por su costado más distendido.
Según se informó en medios franceses, la escena se dio durante una visita al parque en el marco de una misión benéfica vinculada a la campaña Pièces Jaunes 2026, que recauda fondos para mejorar la vida cotidiana de niños y adolescentes hospitalizados.
En ese contexto, Macron participó de una actividad donde también estuvo el entrenador Didier Deschamps, asociado a la iniciativa, y compartieron momentos con chicos invitados al evento.
Las imágenes -con música de fondo y gestos cómplices frente a la cámara- se viralizaron rápidamente y generaron una ola de reacciones: desde sorpresa por verla “en modo DJ”, hasta mensajes celebrando que se mostrara relajada en una jornada de solidaridad.
El episodio se conoció pocos días después de que un tribunal de París condenara a diez personas por ciberacoso contra Brigitte Macron, por campañas de hostigamiento y difusión de versiones falsas en redes.