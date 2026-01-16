Sorpresa en París

“En modo DJ”: Brigitte Macron apareció a pura fiesta en una discoteca de Disneyland

La primera dama de Francia fue grabada detrás de una mesa de mezclas y bailando en Disneyland París, en el marco de la campaña solidaria Pièces Jaunes. Las imágenes circularon en redes y dispararon comentarios por su costado más distendido.