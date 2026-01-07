Preocupación en Disney World: hallan un nuevo cuerpo y ya son seis las muertes en cuatro meses

Un nuevo hecho luctuoso sacudió a Walt Disney World este fin de semana, luego de que las autoridades hallaran el cuerpo sin vida de un hombre en el estacionamiento del sector Disney Springs, el área comercial y de entretenimiento del parque. Con este caso, ya son seis las muertes reportadas en distintas zonas del complejo turístico más famoso del mundo en menos de cuatro meses.
El hallazgo se produjo el viernes por la noche, alrededor de las 21 horas, cuando una patrulla del Sheriff del Condado de Orange respondió a un llamado de emergencia por una persona caída en el Orange Garage. Al arribar al lugar, los oficiales constataron que el hombre ya había fallecido.
Fuentes policiales indicaron que el caso se investiga como un posible suicidio, aunque no se brindaron detalles sobre la identidad del fallecido ni sobre los motivos que habrían llevado al trágico desenlace.
Hallan un nuevo cuerpo y ya son seis las muertes en cuatro meses dentro del parque. Crédito: Reuters.
Una serie de muertes recientes en Disney
El episodio es el sexto que se registra en instalaciones del parque desde octubre de 2025. A pesar de que no hay indicios de conexión entre los casos, la sucesión de hechos ha generado preocupación y fuerte repercusión en redes sociales y medios internacionales.
Estos son los antecedentes más recientes:
14 de octubre: Una mujer de 31 años fue encontrada muerta en el Contemporary Resort, en un caso catalogado como suicidio.
21 de octubre: Un hombre de unos 60 años falleció en el Fort Wilderness Resort & Campground, presuntamente por causas naturales.
23 de octubre: Un joven de 28 años murió al caer desde el piso 12 de un hotel del parque, otro presunto suicidio.
2 de noviembre: Una mujer de unos 40 años fue hallada sin vida en el Pop Century Resort, sin signos visibles de violencia.
8 de noviembre: Otro cuerpo fue encontrado en el Saratoga Springs Resort & Spa.
Voces oficiales y reacción del público
Desde la Oficina del Sheriff de Orange aseguraron que cada caso ha sido investigado individualmente y que no se han encontrado vínculos entre los fallecimientos. Aun así, se intensificaron los controles y patrullajes preventivos en ciertas zonas del complejo.
Por su parte, Walt Disney World no ha emitido declaraciones públicas sobre la serie de incidentes, aunque las operaciones del parque continúan con normalidad.
En redes sociales, muchos usuarios expresaron su consternación por la sucesión de casos y pidieron que se profundicen las medidas de prevención en un lugar que recibe más de 50 millones de visitantes al año.